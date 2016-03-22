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Банкомат с миллионами взорвался во Владивостоке

22 марта 2016, 19:15
По Первой речке до сих пор летают банкноты

Во Владивостоке трое мужчин обвиняются в попытке украсть деньги из банкомата и изготовлении взрывчатки, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

По данным следователей, злоумышленники взорвали банкомат в Первореченском районе. Эксперт установил, что целостность терминала нарушена вследствие воздействия газа — ацетилена.

По версии стражей порядка, 34-летний местный житель Владивостока вовлек в преступную деятельность двоих местных жителей. Злоумышленники, надев шапки с прорезями для глаз и матерчатые перчатки, проникли на территорию торгового павильона, подвели к банкомату шланг с газом. Третий подельник ждал товарищей в автомобиле. Обвиняемым не удалось нарушить целостность терминала и похитить денежные средства. В результате взрыва, сейф банкомата не открылся. Заполучить 2,6 миллиона рублей злоумышленники не смогли.

Уголовное дело в отношении фигурантов направлено в суд. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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