Банкомат с миллионами взорвался во Владивостоке

По версии стражей порядка, 34-летний местный житель Владивостока вовлек в преступную деятельность двоих местных жителей. Злоумышленники, надев шапки с прорезями для глаз и матерчатые перчатки, проникли на территорию торгового павильона, подвели к банкомату шланг с газом. Третий подельник ждал товарищей в автомобиле. Обвиняемым не удалось нарушить целостность терминала и похитить денежные средства. В результате взрыва, сейф банкомата не открылся. Заполучить 2,6 миллиона рублей злоумышленники не смогли.