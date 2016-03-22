"ГАЗ", "КамАЗ" и "УАЗ" будут собирать во Вьетнаме

У КамАЗа уже есть опыт сотрудничества с Вьетнамом по сборке автомобилей. С 2006 года работает предприятие по крупноузловой сборке. Правда, в последнее время во Вьетнам поставлялись готовые автомобили, так как ввозные пошлины для машинокомплектов и готовых изделий были примерно одинаковыми. Новое соглашение позволит россиянам начать развитие своих вьетнамских предприятий в полном объеме.