В России поставили спектакль про Путина и пришельцев

В Александринском театре состоялась премьера — «Сегодня. 2016» в постановке народного артиста России Валерия Фокина, сообщает деловая газета . Это первый репертуарный спектакль худрука на Новой сцене. И первое обращение к творчеству собственного сына Кирилла — в основу спектакля положена его повесть «Огонь».
Как пишут «Известия», сценограф Николай Рощин трансформировал пространство Александринки-2 до неузнаваемости. Зрителей рассаживают по периметру двухъярусной конструкции-дворика. Далее на аудиторию опускается металлическая решетка, огораживая ее со всех сторон, и вся игровая зона начинает медленно опускаться.
В центре сценической площадки — стеклянная шахта, куда заточен главный герой Владимир Огнев (актер Петр Семак). Любая попытка выйти карается электроразрядами. Из монолога Огнева становится ясно, что он, сын русских эмигрантов, жил в США, после смерти ребенка и разрыва с женой уехал в Японию, где сотрудничал с секретной организацией, контактирующей с внеземной цивилизацией.
Туманные воспоминания героя сопровождаются видеопроекциями и появлением новых действующих лиц. Стерва-жена (Елена Вожакина) пилит супруга. Умерший сын разъезжает на велосипеде. Чиновник Манн (Игорь Масюк) олицетворяет собой слаженную и бездушную бюрократическую систему. До человечества им дела нет, зато Огнева предъявляют зрителю как стержень мироздания. Он ни много ни мало призван защитить землян, а помочь ему в этом должны братья по разуму.
В означенный день инопланетяне должны встретиться с главами государств, чтобы предотвратить мировую катастрофу. Встреча назначена в Эрмитаже. Анимационные Владимир Путин, Ангела Меркель, Барак Обама, а также генсек ООН Пан Ги Мун поочередно оказываются в «русском ковчеге». Зрители видят их и на огромном экране, и на своих «персональных» мониторах (прилагаются к посадочным местам). Руководители стран возникают и вживую. На артистах маски из латекса: невозможность мимики при точном портретном сходстве делает эти образы похожими на добродушные шаржи.
Над головами зрителей летают тарелки, испуская мощные воздушные струи, на мониторы проецируется послание «оттуда». Пришельцы предлагают высоким лицам уничтожить всё ядерное оружие разом, но те явно не доверяют гостям из космоса. Огнев, не покидая своей «колбы», обращается к правителям с предупреждением: с инопланетянами нельзя хитрить, ведь они читают наши мысли. Тревожный глас вопиющего завершает спектакль.
Владимир Огнев — наследник героев Фокина, будь то Гамлет, Ксения Блаженная или Федя Протасов. Протагонисты фокинских спектаклей — люди глубоко страдающие, они не вписываются в социум, а потому вытеснены на периферию сцены. В «Сегодня. 2016» Семаку также приходится «глубоко страдать», и в этом ему нет равных. Жаль только, что хорошему актеру приходится произносить такой скудный текст.
Премьеру анонсировали как «опыт подчинения уникальных технических возможностей художественному смыслу». Но о том, что новейшие технологии работают на смысл, говорить, увы, не приходится. Хотя режиссер ставит серьезные вопросы. Например, почему не моральные принципы, но лишь запас ядерного оружия не допускает третьей мировой. Другое дело, что смыслы спектакля читаются в основном через «слова-слова-слова». Для сатиры или памфлета это недостаточно остро, для детектива — совсем не захватывающе.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.