В России поставили спектакль про Путина и пришельцев

Премьеру анонсировали как «опыт подчинения уникальных технических возможностей художественному смыслу». Но о том, что новейшие технологии работают на смысл, говорить, увы, не приходится. Хотя режиссер ставит серьезные вопросы. Например, почему не моральные принципы, но лишь запас ядерного оружия не допускает третьей мировой. Другое дело, что смыслы спектакля читаются в основном через «слова-слова-слова». Для сатиры или памфлета это недостаточно остро, для детектива — совсем не захватывающе.