Во Владивостоке на пять дней раньше премьеры покажут мистический триллер "Маршрут построен"

«Киноквартирник» – это не просто поход в кино, а новый формат мероприятия - здесь соединяются уютная домашняя атмосфера и интересное кино. Гостей ждет встреча с сценаристом и продюсером фильма Иваном Капитоновым, тематическая фотозона и другие сюрпризы. Киноквартирник - отличная возможность провести время для всех любителей острых ощущений и ярких эмоций.