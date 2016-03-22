Во Владивостоке на пять дней раньше премьеры покажут мистический триллер "Маршрут построен"

«Ростелеком» приглашает на «Мистический киноквартирник» — мероприятие для тех, кто любит фильмы «пострашнее», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Предпремьерный показ нового российского мистического триллера «Маршрут построен» состоится 26 марта во Владивостоке – на пять дней раньше премьеры в кинотеатрах.
«Киноквартирник» – это не просто поход в кино, а новый формат мероприятия - здесь соединяются уютная домашняя атмосфера и интересное кино. Гостей ждет встреча с сценаристом и продюсером фильма Иваном Капитоновым, тематическая фотозона и другие сюрпризы. Киноквартирник - отличная возможность провести время для всех любителей острых ощущений и ярких эмоций.
Для того, чтобы записаться на сеанс и получить билет достаточно зарегистрироваться на сайте kvartirnik.rt.ru.
Предпремьерные показы пройдут 26 марта в Центре современного искусства «Заря» в 15:00, 16:40, 19:00 и 20:40. Выбирайте удобное для просмотра время и приходите!
Картина «Маршрут построен», повествует о паранормальном явлении, которое происходит в машине. Когда-то этот автомобиль стал невольным участником истории с жутким убийством. Потом машина за бесценок досталась новым владельцам. Теперь дух убитой женщины возвращается, и новые пассажиры оказываются во власти построенного ею маршрута.
Досье "Золотого Рога": Макрорегиональный филиал «Ростелеком - Дальний Восток»» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальнего Востока и объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.