Из-за кризиса россияне перестают жениться

Росстат подвел итоги прошедшего года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
А накануне «Известия» проанализировали официальные данные Росстата и выяснили, каково у нас положение с рождаемостью, от чего чаще всего умирают россияне, как мигрирует население внутри страны и кто и откуда едет в Россию.
Кризис ударил по женихам
В прошлом году в России родилось 1 944 100 человек, что на 3200 меньше, чем в 2014 году. Однако смертность среди детей до года снизилась: если в 2014 году умерло 14 400 детей в возрасте до года, то в 2015 году этот показатель составил 12 700.
Жениться россияне стали реже - 1 161 000 браков заключили в прошлом году и 1 226 000 - в 2014-м. Но и разводов стало меньше - в 2015 году распалось 611 600 браков, в 2014-м - 693 700. По всей видимости, это связано с экономическим кризисом - играть свадьбу сейчас не всем по карману, но даже не самые счастливые супруги предпочитают не разводиться - выживать поодиночке, особенно с детьми, тяжело.
От чего мы умираем
По данным Росстата РФ, с января по декабрь 2015 года умерло 1 911 400 россиян (в 2014 году - 1 913 600 человек). Причины разные, но самыми фатальными для нас по-прежнему остаются болезни системы кровообращения (924 200 человек). Второе место - за внешними причинами (164 300). Из них от всех видов транспортных несчастных случаев погибло 24 700 человек, а от случайных отравлений алкоголем - 9600.
Интересно и распределение по регионам. По данным Росстата, самые благополучные в «алкогольном» отношении Ненецкий автономный округ и Чечня - там за год не было ни одного случая смерти от случайного отравления алкоголем. При этом, конечно, не стоит забывать что в Ненецком автономном округе проживают 43 855 человек, а в Чечне - 1394833.
- Если оценивать данные в более долговременной перспективе, то в отношении некоторых вещей картина довольно пессимистичная. Например, в отношении смертности. Последнее десятилетие по смертности благоприятные тенденции. Но это мы просто выбирались из глубокой ямы, в которую до этого скатились, - говорит «Известиям» директор Института демографии НИУ «Высшая школа экономики» Анатолий Вишневский. - А в результате мы вернулись фактически к тому, что у нас было 50 лет назад. Особенно этим гордиться нельзя, тем более если учитывать, что все страны ушли далеко вперед, а мы 50 лет топчемся на месте.
Смертность, по данным демографов, начала снижаться в России с 2004 года, однако перед этим было два резких скачка - в начале 1990-х, а потом в 1998 году.
Кто и откуда
За прошлый год число мигрантов, переселяющихся в пределах России, увеличилось на 62,9 тыс. человек, или на 1,5%, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Однако миграционный прирост населения России уменьшился на 34 400 человек, или на 12,3%. Произошло это за счет возросшего числа выбывших из Российской Федерации (на 42 400 человек).
Больше всего мигрантов в 2015 году прибыло с Украины (194 154 человека), на втором месте Узбекистан (74 336), на третьем - Казахстан (65 754).
- Точно никто не знает причин отъезда мигрантов, но, вероятнее всего, это связано с кризисом. Потому что их заработок в долларовом выражении стал в два раза меньше. А им надо содержать семьи, они ведь не просто так сюда приезжают, - говорит Анатолий Вишневский. - Но мигранты нам нужны, несмотря на то что у нас в стране сильны антимигрантские настроения. В отъезде мигрантов ничего хорошего нет с демографической точки зрения. Потому что начнет притормаживаться рост населения России. Он и так очень небольшой, и в основном за счет мигрантов. Правда, не за счет кратковременных, а за счет постоянных. Но между ними не всегда можно провести четкую границу.
В 2015 году получили временное убежище 149 600 человек, статус вынужденного переселенца - 80 человек, беженца - 112 человек (в 2014 году временное убежище получили 250 000 человек, статус вынужденного переселенца - 135 человек, беженца - 254 человека).
- Беженцев в России очень мало, если сравнивать с той же Грецией, куда бегут люди из Сирии. Слава Богу, мы не на берегу Средиземного моря и к нам нельзя так просто приехать. Для нас опасны беженцы из других мест. Если бы начали бежать из Китая или Афганистана, вот тогда бы нам пришлось туго. Но я хочу сказать, что, может быть, нам и надо было бы привлекать беженцев. Надо создавать им хоть какие-то минимальные условия, чтобы они остались и осваивали территории, на которых почти никто не живет. Мне кажется, что мы не умеем использовать мигрантов. А ведь Россия нуждается в мигрантах. Понятно, что не в каких попало и в ограниченном количестве. Но нуждается, - отметил Анатолий Вишневский.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.