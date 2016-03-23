Из-за кризиса россияне перестают жениться

- Беженцев в России очень мало, если сравнивать с той же Грецией, куда бегут люди из Сирии. Слава Богу, мы не на берегу Средиземного моря и к нам нельзя так просто приехать. Для нас опасны беженцы из других мест. Если бы начали бежать из Китая или Афганистана, вот тогда бы нам пришлось туго. Но я хочу сказать, что, может быть, нам и надо было бы привлекать беженцев. Надо создавать им хоть какие-то минимальные условия, чтобы они остались и осваивали территории, на которых почти никто не живет. Мне кажется, что мы не умеем использовать мигрантов. А ведь Россия нуждается в мигрантах. Понятно, что не в каких попало и в ограниченном количестве. Но нуждается, - отметил Анатолий Вишневский.