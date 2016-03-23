Новые заправки появятся в Приморье

«Вероятнее всего, представим предложение именно по стационарным комплексам. Считаем целесообразным сделать полноценную заправку в поселке городского типа Светлая в Тернейском районе, чтобы иметь возможность заправлять воздушные суда и максимально загружать борт пассажирами. К тому же расположение там объекта необходимо с учетом проведения лесопатрульных работ. Также прорабатывается вопрос по строительству заправочных комплексов в Дальнегорске, поселках Пластун и Восток», – обозначил Виталий Юшин.