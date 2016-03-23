Во Владивостоке готовится к открытию Дальневосточный киберфестиваль Sunrise Challenge

26-27 марта во Владивостоке пройдет третий дальневосточный киберфестиваль Sunrise Challenge. Соорганизаторами фестивали выступили дальневосточное киберсообщество CyberProGaming и «Ростелеком», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Общий призовой фонд фестиваля составит 200 тыс. рублей. В рамках фестиваля спортсмены будут соревноваться в самых зрелищных дисциплинах: CS:GO, DOTA 2, Warface и HearthStone. Финальные игры в этих категориях пройдут на большой сцене концертного комплекса Fesco-Hall.
Почетным гостем Sunrise Challenge станет киберспортсмен с мировым именем — Алексей «LeX» Колесников, который проведет пресс-конференцию и прокомментирует финальные матчи в категории CS:GO. Кроме того на фестивале выступит музыкальная группы Maybe Tomorrow, которая подготовила Гимн фестиваля Sunrise Challenge. С подробной программой киберфестиваля можно ознакомиться на официальном сайте sunrisecup.ru.
«Организация таких масштабных турниров, как Sunrise Chalenge, невозможна без помощи со стороны крупных компаний и спонсоров. Хочу отметить, что «Ростелеком» уже не первый год поддерживает развитие киберспортивных дисциплин на Дальнем Востоке», — сообщил организатор фестиваля Алексей Егоров.
Во время фестиваля фестиваля «Ростелеком» развернет на площадке Fesco-Hall специальную фан-зону «Территория возможностей», где пройдут мини-турниры по DOTA 2, Mortal Kombat X, StarCraft II: LotV, CS:GO, FIFA 2016 и HearthStone, в которых смогут принять участие все гости мероприятия. Победители мини-турниров получат специальные призы. В заключительный день фестиваля (27 марта) сборная «Ростелекома» проведет шоу-матч по DOTA 2 на главное сцене Fesco-Hall.
«Фестиваль Sunrise Challenge – это не просто турнир по компьютерным играм, а зрелищное и динамичное шоу, которое ежегодно собирает сотни геймеров со всего региона. «Ростелеком», как инновационная компания, стремится поддерживать развитие и использование новых технологий. Киберспорт – достаточно молодой вид состязаний, который среди молодежи набирает все большую популярность. Именно поэтому мы просто не могли его обойти своим вниманием», - отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Макрорегиональный филиал «Ростелеком - Дальний Восток»» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальнего Востока и объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». * * *
ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 11,6 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 8,6 млн пользователей, из которых свыше 3,4 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».
Выручка Группы компаний за 2015 г. составила 297,4 млрд руб., OIBDA достигла 100,8 млрд руб. (33,9% от выручки), чистая прибыль - 14,4 млрд руб.
«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.
Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.