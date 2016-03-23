Во Владивостоке готовится к открытию Дальневосточный киберфестиваль Sunrise Challenge

«Фестиваль Sunrise Challenge – это не просто турнир по компьютерным играм, а зрелищное и динамичное шоу, которое ежегодно собирает сотни геймеров со всего региона. «Ростелеком», как инновационная компания, стремится поддерживать развитие и использование новых технологий. Киберспорт – достаточно молодой вид состязаний, который среди молодежи набирает все большую популярность. Именно поэтому мы просто не могли его обойти своим вниманием», - отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.