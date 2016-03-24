"Золотой Рог" вновь подтвердил статус самого цитируемого печатного СМИ Приморского края

Несмотря на то что в 2015 году методика подсчета индекса цитируемости была изменена, список лидеров информационного рынка региона почти не изменился: самыми цитируемыми по-прежнему являются РИА PrimaMedia (ИЦ - 278,26), «Восток-Медиа» (-1 позиция в рейтинге, ИЦ - 184,32), «Дейта» (+3, ИЦ - 189,05). В десятке лидеров и деловая газета «Золотой Рог», которая из «печатников» уже долгое время здесь находится в гордом одиночестве.