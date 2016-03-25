Apple объявила цены на новые iPhone и iPad в России

Apple объявила цены на новые модели смартфона iPhone и планшетного компьютера iPad для России. Об этом говорится в сообщении компании, пишет деловая газета «Золотой Рог». Новый iPhone, который получил название iPhone SE, в России будет стоить 37 990 руб. в модификации 16 Гб памяти и 47 990 руб. — 64 Гб памяти. Как уточняется в пресс-релизе Apple, Россия попала во вторую волну стран, в которых начнутся продажи SE. Это произойдет в начале апреля 2016 года. Предзаказ на iPhone SE можно оформить с 29 марта.