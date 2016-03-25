Apple объявила цены на новые iPhone и iPad в России

Apple объявила цены на новые модели смартфона iPhone и планшетного компьютера iPad для России. Об этом говорится в сообщении компании, пишет деловая газета «Золотой Рог». Новый iPhone, который получил название iPhone SE, в России будет стоить 37 990 руб. в модификации 16 Гб памяти и 47 990 руб. — 64 Гб памяти. Как уточняется в пресс-релизе Apple, Россия попала во вторую волну стран, в которых начнутся продажи SE. Это произойдет в начале апреля 2016 года. Предзаказ на iPhone SE можно оформить с 29 марта.
РБК сообщает, что цена на новый iPad Pro в зависимости от объема памяти (от 32 Гб до 256 Гб) и возможностей подключения составит от 52 990 руб. до 87 990 руб., следует из данных на сайте российского онлайн-магазина Apple.
Apple представила новинки на презентации в Купертино 21 марта. iPhone SE совместил в себе дизайн четырехдюймового iPhone 5S и технические возможности последнего поколения смартфонов от Apple — 6S и 6S Plus. Устройство оснащено качественной 12-мегапиксельной камерой и мощным процессором A9. Новый 9,7-дюймовый iPad Pro, как и его 12-дюймовый предшественник, работает с фирменным стилусом и съемной клавиатурой Apple. Устройство впервые вышло в модификации 256 Гб.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.