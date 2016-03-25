В Приморье сформирована сборная Дальнего Востока по художественной гимнастике

«Между собой у девочек конкуренция очень большая, у них маленький разрыв в результатах. Достаточно сильная команда собралась, это все лидирующие спортсменки Дальнего Востока, поэтому, я думаю, что они покажут себя, соберутся и подтвердят статус, который они завоевали, попав в сборную», - подчеркнула Ксения Дудкина.