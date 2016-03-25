zr.media
ГлавноеВсе новости

В Приморье сформирована сборная Дальнего Востока по художественной гимнастике

25 марта 2016, 10:15
Восемь гимнасток, вошедших в состав сборной, в ближайшее время начнут подготовку к чемпионату России

На минувшей неделе во Владивостоке завершился чемпионат Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике. На протяжении трех дней спортсменки из Республики Саха (Якутия), Амурской и Магаданской областей, Хабаровского, Камчатского и Приморского краев состязались в личном и командном первенстве. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Гимнастки выступали по программе мастеров спорта в личном многоборье с предметами – обручем, мячом, булавами и лентой, а также в групповых упражнениях. Три владивостокские спортсменки - Алина Володина, Ксения Федюнина и Ольга Гуменюк - вошли в состав дальневосточной сборной по художественной гимнастике.

По итогам соревнований в личном многоборье места распределились следующим образом: первое -Анна Бубенщикова (Республика Саха (Якутия), второе - Валерия Быстрова (Хабаровский край), третье - Алина Володина (Приморский край), четвертое - Ксения Федюнина (Приморский край), пятое -Светлана Никишова (Магаданская область), шестое - Диана Король (Хабаровский край), седьмое -Елизавета Тыщенко (Хабаровский край), восьмое - Ольга Гуменюк (Приморский край). Таким образом, восемь сильнейших спортсменок вошли в состав сборной команды Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике.

Как отметила гость соревнований, олимпийская чемпионка Ксения Дудкина, гимнастки показали очень хорошие результаты, выступили все достойно.

«Между собой у девочек конкуренция очень большая, у них маленький разрыв в результатах. Достаточно сильная команда собралась, это все лидирующие спортсменки Дальнего Востока, поэтому, я думаю, что они покажут себя, соберутся и подтвердят статус, который они завоевали, попав в сборную», - подчеркнула Ксения Дудкина.

Восемь гимнасток, вошедших в состав сборной Дальнего Востока, в ближайшее время начнут подготовку к чемпионату России, который пройдет с 5 по 11 апреля в городе Сочи.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Спорт#Центр физкультуры и спорта "Жемчужина Югры"#Доставка сборных грузов#Центр адаптивного спорта Югры#Спортивная школа олимпийского резерва "Центр югорского спорта"#Департамент спорта#Дальний Восток
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56