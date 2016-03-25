В Приморье сформирована сборная Дальнего Востока по художественной гимнастике

На минувшей неделе во Владивостоке завершился чемпионат Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике. На протяжении трех дней спортсменки из Республики Саха (Якутия), Амурской и Магаданской областей, Хабаровского, Камчатского и Приморского краев состязались в личном и командном первенстве. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Гимнастки выступали по программе мастеров спорта в личном многоборье с предметами – обручем, мячом, булавами и лентой, а также в групповых упражнениях. Три владивостокские спортсменки - Алина Володина, Ксения Федюнина и Ольга Гуменюк - вошли в состав дальневосточной сборной по художественной гимнастике.
По итогам соревнований в личном многоборье места распределились следующим образом: первое -Анна Бубенщикова (Республика Саха (Якутия), второе - Валерия Быстрова (Хабаровский край), третье - Алина Володина (Приморский край), четвертое - Ксения Федюнина (Приморский край), пятое -Светлана Никишова (Магаданская область), шестое - Диана Король (Хабаровский край), седьмое -Елизавета Тыщенко (Хабаровский край), восьмое - Ольга Гуменюк (Приморский край). Таким образом, восемь сильнейших спортсменок вошли в состав сборной команды Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике.
Как отметила гость соревнований, олимпийская чемпионка Ксения Дудкина, гимнастки показали очень хорошие результаты, выступили все достойно.
«Между собой у девочек конкуренция очень большая, у них маленький разрыв в результатах. Достаточно сильная команда собралась, это все лидирующие спортсменки Дальнего Востока, поэтому, я думаю, что они покажут себя, соберутся и подтвердят статус, который они завоевали, попав в сборную», - подчеркнула Ксения Дудкина.
Восемь гимнасток, вошедших в состав сборной Дальнего Востока, в ближайшее время начнут подготовку к чемпионату России, который пройдет с 5 по 11 апреля в городе Сочи.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.