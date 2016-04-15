Киноцитата "А хорошо жить – еще лучше!" оказалась великой мудростью

Впрочем, актуальных данных о корреляции между уровнем дохода и смертностью в России, к сожалению, не существует, говорит Андреев. По его словам, подобное исследование проводились в Санкт-Петербурге еще в 1990-е годы, но фокус-группа была не очень большой. В конце 1998 года из актов записи о смерти исчезли все социальные признаки, поэтому с 1998 года российские социологи ничего не знают о различиях в смертности по образованию, семейному положению и уровню дохода, добавляет эксперт.