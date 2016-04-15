"ООО Одноклассники завершили присоединение к Mail.Ru Group"

ООО «Одноклассники», которое владело одноименной соцсетью, было ликвидировано, об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Mail.Ru Group, изменения произошли для упрощения юридической структуры компании.
— «Одноклассники» были присоединены к ООО «Мэйл.ру», — прокомментировали в пресс-службе компании.
В прошлом году холдинг Mail.Ru Group, владеющий социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», изменил структуру собственности. Раньше он владел соцсетями через офшорные компании, а в прошлом году собственником стали российские фирмы. Так, до июля 2015 года «ВКонтакте» на 50,07% принадлежала компании Mail.Ru Group Limited (Британские Виргинские Острова) и на 49,93% — кипрской Vk.Com Holdings Limited. С августа 2015 года 50,07% «ВКонтакте» принадлежит российской ООО «Мэйл.ру», а 49,93% — ООО «Интернет компания Мэйл.ру». Соцсеть «Одноклассники», одноименное ООО которой ранее на 100% принадлежало кипрской Odnoklassniki Holdings Limited, с августа 2015 года полностью принадлежала ООО «Интернет компания Мэйл.ру»
Директор Института актуальной экономики Никита Исаев предположил, что реструктуризация вызвана изменением российского законодательства. 1 июня 2015 года вступил в силу закон № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (его также называют законом о деофшоризации).
С февраля этого года «Интернет компания Мэйл.ру» переименовалась в ООО «Мэил.Ру Груп». Руководителем осталась Елена Багудина, а основным владельцем (на 99,993%) кипрская MGL Mail.Ru Equity Limited. С соцсетью «ВКонтакте» изменений не произошло. Структура собственности осталась прежней. А вот юрлицо «Одноклассников» было ликвидировано, а сама соцсеть вошла в структуру ООО «Мэйл.ру».
Управляющий партнер юридической компании «Зарцын и партнеры» Людмила Харитонова рассказала «Известиям», что реорганизация в форме присоединения соцсети к юрлицу холдинга Mail.Ru Group не является негативным фактором и говорит о внутренней перегруппировке. Также, по ее мнению, холдинг ждут еще некоторые изменения в ближайшее время.
— Реорганизация в форме присоединения означает, что всё имущество, долги и другие обязательства перешли к правопреемнику, — пояснила Харитонова. — На момент присоединения ООО «Одноклассники» владело значительным пулом товарных знаков, которые также, видимо, перешли к правопреемнику.
Генеральный директор «Фридом Финанс» Тимур Турлов считает, что изменения во владении связаны с оптимизацией организационно-юридической структуры и соцсеть будет еще глубже интегрирована с остальными сервисами Mail.Ru Group.
— Они просто заявляют, что у них нет отдельного ООО и другого бизнеса «Одноклассников», есть холдинг, и соцсеть — его часть. Это лишь подчеркивает стремление Mail.Ru Group к консолидации и то, что она точно не собирается выделять «Одноклассники» в отдельный бизнес или продавать, — прокомментировал Турлов.
По мнению Никиты Исаева, изменение юридического лица может указывать на стремление Mail.Ru Group увеличить собственную капитализацию, что приведет к изменениям и у «ВКонтакте».
— Теперь и расчеты, и капитализация «Одноклассников» будет напрямую влиять на капитализацию Mail.Ru, — говорит Исаев. — То, что «ВКонтакте» осталась отдельным юридическим лицом, полагаю, временно. Стоит ожидать и изменений юрлиц у «ВКонтакте» в ближайшее время. Такие действия ведутся поступательно.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.