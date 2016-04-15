"ООО Одноклассники завершили присоединение к Mail.Ru Group"

В прошлом году холдинг Mail.Ru Group, владеющий социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», изменил структуру собственности. Раньше он владел соцсетями через офшорные компании, а в прошлом году собственником стали российские фирмы. Так, до июля 2015 года «ВКонтакте» на 50,07% принадлежала компании Mail.Ru Group Limited (Британские Виргинские Острова) и на 49,93% — кипрской Vk.Com Holdings Limited. С августа 2015 года 50,07% «ВКонтакте» принадлежит российской ООО «Мэйл.ру», а 49,93% — ООО «Интернет компания Мэйл.ру». Соцсеть «Одноклассники», одноименное ООО которой ранее на 100% принадлежало кипрской Odnoklassniki Holdings Limited, с августа 2015 года полностью принадлежала ООО «Интернет компания Мэйл.ру»