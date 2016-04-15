Оскандалившийся на всю страну гендиректор рыбокомбината на Шикотане извинился перед работниками

Напомним, во время "прямой линии" с Путиным в четверг сотрудники ЗАО "Рыбокомбинат Островной" рассказали, что оказались на острове Шикотан "в положении рабов". Им несколько месяцев не выплачивали зарплату, из невыплаченной зарплаты при этом вычитали деньги за проживание в общежитии. Покинуть остров люди не могли из-за отсутствия денег. По словам сотрудников, они обращались в прокуратуру, но ситуация не улучшилась. По данным пресс-службы прокуратуры Сахалинской области, комбинат задолжал работникам 6,8 миллиона рублей.