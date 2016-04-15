В "ВКонтакте" для бизнеса появится новый адрес vk.me

Сервис сообщений для групп был анонсирован в октябре 2015 года. Ранее для того чтобы общаться со своими пользователями, администраторы сообществ создавали отельные пользовательские аккаунты, брендировали их логотипами своей компании и от их имени общались. Но стали появляться подобные аккаунты, созданные мошенниками. Поэтому было решено дать группам свой сервис обмена сообщениями с пользователями. Этот сервис могут подключить себе группы, у которых количество подписчиков превышает 1 тыс. человек. По данным соцсети, этот сервис себе уже подключили 800 тыс. сообществ в России. Первыми для себя его подключили операторы связи. В компании Yota рассказали, что в соцсеть «ВКонтакте» большая часть обращений их абонентов, которые обрабатываются операторами call-центра.