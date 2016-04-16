Апокалипсис грянет уже этой весной

Об открытии планеты-убийцы было объявлено еще в январе. В телескоп ее не видно, но, по расчетам, она находится примерно в 20 раз дальше от Земли, чем Нептун. Весит таинственное небесное тело в десять раз больше, чем Земля, а его диаметр больше земного в два - четыре раза. Полный круг вокруг Солнца оно совершает за 20 тыс. лет.