Молодежь ринулась из российских дыр в большие города

Флоринская отмечает, ссылаясь на опыт прошлых школьных выпусков, что мало кто из тех, кто сумел устроиться на работу в крупном городе, возвращается домой: «три четверти из всех планирующих миграцию выпускников, вероятно, навсегда «потеряны» как жители для своих городов». Доля тех, кто потенциально выбирает невозвратную миграцию (планируют уехать «навсегда» или «на более длительный период», чем на время дальнейшей учебы) с 2004 года увеличилась почти вдвое - с 44% респондентов до 73% к 2015 году. «Получается, что улучшение материальных условий жизни населения в 2000-е годы и приток денег в инфраструктуру малых городов никак позитивно не сказались на привлекательности этих городов для жизни молодежи, скорее наоборот», - резюмирует автор доклада.