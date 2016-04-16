Молодежь ринулась из российских дыр в большие города

Лишь 4% опрошенных в малых городах выпускников планируют остаться там по окончании школы, выяснила ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская (ее доклад об этом будет представлен на XVII Апрельской международной научной конференции в НИУ ВШЭ), сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Десять лет назад выпускников, не желающих уезжать из малых городов, было 14%. Абсолютное большинство выбирает «миграционную стратегию», а это значит, что в провинции остается все меньше молодежи, пишет, ссылаясь на исследование, РБК.
Порядка пятой части выпускников еще не решили, где они планируют жить и учиться. Три четверти, тем не менее, точно знают, что будут жить в другом городе России. В целом доля выбирающих миграционную стратегию выросла с 64% в 2004 году до 75% в 2015-м. Причем больше половины опрошенных в 2015 году намерены уехать навсегда.
Флоринская отмечает, ссылаясь на опыт прошлых школьных выпусков, что мало кто из тех, кто сумел устроиться на работу в крупном городе, возвращается домой: «три четверти из всех планирующих миграцию выпускников, вероятно, навсегда «потеряны» как жители для своих городов». Доля тех, кто потенциально выбирает невозвратную миграцию (планируют уехать «навсегда» или «на более длительный период», чем на время дальнейшей учебы) с 2004 года увеличилась почти вдвое - с 44% респондентов до 73% к 2015 году. «Получается, что улучшение материальных условий жизни населения в 2000-е годы и приток денег в инфраструктуру малых городов никак позитивно не сказались на привлекательности этих городов для жизни молодежи, скорее наоборот», - резюмирует автор доклада.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.