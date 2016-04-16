Путин создает экономическое Политбюро

По данным чиновников, готовить экономическую программу для совета будет Алексей Кудрин, однако монополии у него не будет. В правительстве и администрации президента не всем понравилось, что бывший министр финансов может занять одну из руководящих должностей в Центре стратегических разработок (ЦСР) (этот пост, по данным издания, ему предложен). Есть мнение, что президиум как раз и возрождается для того, чтобы собрать туда людей разных взглядов. «Начинается борьба экономических элит за предвыборную повестку», — сообщил источник «Ведомостей».