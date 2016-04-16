Путин создает экономическое Политбюро

Стал известен список тем, который будет обсуждать возрожденный президиум экономического совета при президенте в следующие два года. Эксперты считают, что экономические элиты начинают борьбу за предвыборную повестку, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщает РБК со ссылкой на газету «Ведомости» со ссылкой на нескольких федеральных чиновников, возрожденный президиум экономического совета в этом году соберется четыре раза. В мае он обсудит источники экономического роста, поддержку экспорта и импортозамещение. В июне члены президиума соберутся для разговора о технологическом обновлении экономики в соответствии с мировыми трендами. Уже после выборов в Государственную думу темами заседания станут пенсионная реформа и демографическая политика, а в ноябре - долгосрочная бюджетная стратегия.
Что касается 2017 года, то президиум тогда будет обсуждать систему государственного управления, улучшение предпринимательской среды, новую модель здравоохранения, повышение роли России в евроазиатском сообществе и развитие Дальнего Востока.
В числе конкретных вопросов, которые могут обсудить члены президиума могут быть повышение нагрузки по пенсионным взносам и повышение пенсионного возраста, указывают источники издания. По мнению политолога Евгения Минченко, реформа стабилизирует пенсионную систему, снизит бюджетный дефицит, приведет к росту экономики и зарплат. В этом случае, считает он, ее можно будет «продать» населению перед выборами.
Что касается реформ госуправления, здравоохранения и образования, то они могут стать проектами, с которыми можно будет пойти на выборы в 2018 году. По мнению главного экономиста БКС Владимира Тихомирова, непопулярные реформы вроде прогрессивного НДФЛ и сокращения госаппарата могут быть проведены уже после президентских выборов.
По данным чиновников, готовить экономическую программу для совета будет Алексей Кудрин, однако монополии у него не будет. В правительстве и администрации президента не всем понравилось, что бывший министр финансов может занять одну из руководящих должностей в Центре стратегических разработок (ЦСР) (этот пост, по данным издания, ему предложен). Есть мнение, что президиум как раз и возрождается для того, чтобы собрать туда людей разных взглядов. «Начинается борьба экономических элит за предвыборную повестку», — сообщил источник «Ведомостей».
11 апреля источник, близкий к администрации президента, рассказал РБК, что Кудрин может занять одну из руководящих должностей в ЦСР. По его словам, бывший министр финансов обсуждает с Владимиром Путиным формальную возможность того, чтобы писать новую экономическую программу вне правительства. «Процентов 70, что вопрос будет решен положительно», — сказал источник РБК.
Как рассказал РБК знакомый Кудрина, переговоры о том, чтобы он возглавил организацию, которая будет отвечать за разработку масштабной экономической программы, ведутся с конца прошлого года и точный срок их окончания неизвестен.
Сам Кудрин 12 апреля заявил в кулуарах Биржевого форума, что рассматривает предложение о занятии руководящей должности. Он указал, что речи не идет о работе на государство и о разработке альтернативной экономической программы вне правительства.
Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном участии Кудрина в написании экономической программы, заявил, что тот был одним из лучших министров финансов в мире. «Конечно, было бы неверно не использовать его экспертизу для построения тех или иных планов», — сказал пресс-секретарь главы государства. При этом Песков сказал, что не стал бы сейчас говорить, «в каких формах будут привлекать Кудрина».
По словам собеседника «Ведомостей» в президентской администрации, в окружении Владимира Путина активизировалась борьба за позиции перед выборами 2018 года, поскольку они станут стартом для поиска преемника спустя четыре года. Будет дискуссия о целесообразности реформ между выборами, но решение принимать президенту, говорит политолог Михаил Виноградов. По его мнению, в головах чиновников существует конфликт между желанием участвовать в реформах или в их имитации и желанием ничего не менять.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.