Разработан интернет-сервис, который убьет кинотеатры

Сейчас интернет-предприниматель и сооснователь файлообменника Napster и социальной сети Facebook ищет инвесторов для проекта и ведет переговоры со студиями. А киноиндустрия тем временем спорит, как на ней отразится появление сервиса Screening Room. Среди первых лиц Голливуда нашлись как те, кто одобрил стартап и даже заявил о готовности поддержать его долларом, так и те, кто уже заговорил о «смерти» киноиндустрии.