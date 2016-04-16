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Японские СМИ требуют от России вернуть Курилы и "извиниться за их оккупацию"

16 апреля 2016, 17:01
Чем ближе встреча Путина и Абэ, тем ожесточеннее становятся публикации, сделанные как будто под копирку...

Чем ближе встреча Абэ и Путина, тем ожесточеннее становятся публикации, сделанные как будто под копирку...

Японское информационное агентство Kyodo подтвердило сведения о том, что в ближайшее время Россию с официальным визитом посетит премьер-министр Японии Синдзо Абэ и проведет личную встречу с Владимиром Путиным, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На фоне этого публикации отдельных японских СМИ выглядят, как принято говорить в дипломатических кругах, аррогантно. То есть излишне надменно, пишет портал Topwar.Ru.

В частности, издание Sankei Shimbun пишет, что «Россия обманывает японский народ заявлениями о готовности обсуждать вопрос Северных территорий (так в Японии именуют Курилы. – Прим. Topwar.Ru)». В том же издании говорится, что премьер должен потребовать от Москвы «вернуть Японии украденные у неё острова».

При этом в издании представлены весьма оригинальные аргументы, которые Абэ «должен пустить в ход при переговорах с Путиным». В качестве «аргумента» называется то, что СССР вступил в войну с Японией, нарушив пакт о нейтралитете между Москвой и Токио.

Из материала японской газеты, перевод которого публикует «ИноТВ»:

«Ни за что нельзя с таким смириться. СССР вступил в войну, нарушив пакт о нейтралитете СССР и Японии, и, после того как Япония, приняв Потсдамскую декларацию, перешла в послевоенное состояние, с помощью оружия незаконно оккупировал четыре острова. Никакому оправданию не поддающееся изменение положения с помощью силы подобно грабежу на пожарище. Такова историческая истина.

Четыре острова – собственные земли Японии; требование их возвращения и реализация возврата – важная предпосылка заключения мирного договора. Правительству не следует отходить от этой целостной позиции.

Мало того, в газете заявлено, что Россия «должна извиниться перед Японией за оккупацию островов».

Слегка перефразировав известного литературного персонажа, а также президента РФ Владимира Путина, можно ответить Sankei Shimbun только так: «От мёртвого осла уши, а не Курилы!» А извинений спросите у США, которые своими военными базами и по сей день оккупируют всю Японию.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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