Японские СМИ требуют от России вернуть Курилы и "извиниться за их оккупацию"

«Ни за что нельзя с таким смириться. СССР вступил в войну, нарушив пакт о нейтралитете СССР и Японии, и, после того как Япония, приняв Потсдамскую декларацию, перешла в послевоенное состояние, с помощью оружия незаконно оккупировал четыре острова. Никакому оправданию не поддающееся изменение положения с помощью силы подобно грабежу на пожарище. Такова историческая истина.