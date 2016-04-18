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Агентство Fitch сохранило рейтинг России на инвестиционном уровне

18 апреля 2016, 12:45
Рейтинг оставлен на последней ступени инвестиционного уровня BBB-
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В России

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в пятницу, 15 апреля, подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в национальной и иностранной валютах. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Рейтинг оставлен на последней ступени инвестиционного уровня BBB-, прогноз негативный.

По мнению агентства, внешние риски для России за последние 12 месяцев уменьшились. Снизились, в частности, опасения резкого расходования международных резервов в условиях оттока капитала и необходимости погашения долговых обязательств.

По оценкам аналитиков, российский ВВП сократится на 1,5 процента в текущем году после падения на 3,7 процента в 2015-м, а дефицит федерального бюджета увеличится в 2016-м до 3,9 процента ВВП по сравнению с 2,4 процента ВВП годом ранее.

Fitch ожидает, что профицита текущего счета платежного баланса в 2016 году будет достаточно, чтобы покрыть ожидаемый отток капитала в размере 40 миллиардов долларов.

Основными рисками для прогноза по резервам являются снижение цен на нефть и усиление спроса на иностранную валюту.

В своих прогнозах Fitch исходит из предположения, что санкции ЕС и США в отношении России сохранятся в среднесрочной перспективе. Среднегодовая цена нефти прогнозируется на уровне 35 долларов за баррель в 2016-м и 45 долларов в 2017 году.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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