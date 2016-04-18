Агентство Fitch сохранило рейтинг России на инвестиционном уровне

В своих прогнозах Fitch исходит из предположения, что санкции ЕС и США в отношении России сохранятся в среднесрочной перспективе. Среднегодовая цена нефти прогнозируется на уровне 35 долларов за баррель в 2016-м и 45 долларов в 2017 году.