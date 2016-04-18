Ипотеку в России запретят возвращать досрочно

Ассоциация российских банков написала письмо в администрацию президента, в котором указала, что проект новой редакции Гражданского кодекса лишит заемщиков права на досрочное погашение ипотеки без согласия банков, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как пишет РБК, письмо за подписью главы ассоциации Гарегина Тосуняна от 14 апреля отправлено на имя начальника государственно-правового управления президента России Ларисы Брычевой. Оно содержит ряд замечаний к законопроекту, который вносит существенные изменения в Гражданский кодекс. Документ был внесен в Госдуму президентом еще в 2012 году, принят в первом чтении, и сейчас профильный комитет подготовил поправки ко второму чтению. В понедельник, 18 апреля, Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте рассмотрит законопроект.
В письме, в частности, говорится, что предлагаемая редакция отдельных статей Гражданского кодекса лишает ипотечного заемщика «права на досрочный возврат кредита без согласия кредитора». В настоящее время это право закреплено в кодексе, сказано в письме.
Как пояснил РБК вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов, если новая версия кодекса будет принята в таком виде, то досрочный возврат ипотечных кредитов будет возможен только с согласия кредитора, для потребительских кредитов и займов исключения сохраняется.
«Не думаю, что эта новелла появилась вследствие ошибки законодателя, ведь поправки готовились четыре года. Возможно, она является «заготовкой» крупных ипотечных кредиторов. Речь может идти об их желании перейти на германскую модель регулирования ипотеки. В Германии досрочный возврат ипотечных кредитов без согласия банка запрещен, что позволяет ему дешевле рефинансироваться за счет выпуска долгосрочных закладных листов», — отмечает Иванов.
Согласно данным ЦБ, задолженность россиян по ипотеке на 1 марта составила 3,9 трлн руб. По итогам первого полугодия 2015 года, по данным агентства RAEX, доля госбанков на ипотечном рынке составляла 86%. Сбербанк увеличил свою долю в совокупном объеме выдаваемых кредитов до 66% по сравнению с 51% в первом полугодии 2014 года, Банк Москвы — до 2,2% (1,6% годом ранее). Доля ВТБ24 сократилась с 21 до 16%, Газпромбанка — с 4 до 1,7%.
RAEX в своем обзоре отмечало, что рынку ипотеки помогла программа по субсидированию ставки. Доля ссуд, выданных по этой программе, к концу 2015 года может превысить 50% общего объема выдаваемых кредитов, писали аналитики агентства.
Законопроект содержит не одно кардинальное изменение. Например, согласно тексту документа, долевые застройщики получат право без ограничений привлекать займы от граждан. Количество банковских операций, остававшееся неизменным с появления банковской системы (все последние 25 лет), предлагается сразу расширить с 9 до 12. При этом каждая третья операция касается драгоценных металлов. «Создается впечатление, что российскую финансовую систему срочно хотят переориентировать на золотой стандарт. Видимо, готовят альтернативу доллару и евро», — считает Олег Иванов. По его словам, предлагаемые поправки во многом носят революционный характер. «Не уверен, правда, что это соответствует текущим потребностям банковской системы», — добавляет он. Фото Григория СЫСОЕВА, ТАСС.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.