Ипотеку в России запретят возвращать досрочно

Как пишет РБК, письмо за подписью главы ассоциации Гарегина Тосуняна от 14 апреля отправлено на имя начальника государственно-правового управления президента России Ларисы Брычевой. Оно содержит ряд замечаний к законопроекту, который вносит существенные изменения в Гражданский кодекс. Документ был внесен в Госдуму президентом еще в 2012 году, принят в первом чтении, и сейчас профильный комитет подготовил поправки ко второму чтению. В понедельник, 18 апреля, Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте рассмотрит законопроект.