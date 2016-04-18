У пенсионера из Владивостока сотрудница банка два года воровала деньги

В полицию обратился 82-летний житель Владивостока с заявлением о том, что с его банковского счета за два года пропало более 2 миллионов рублей. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, по подозрению в краже задержана сотрудница банка, возбуждено уголовное дело.