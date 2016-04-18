zr.media
ГлавноеВсе новости

У пенсионера из Владивостока сотрудница банка два года воровала деньги

18 апреля 2016, 17:06
За это время она сняла со счета потерпевшего более двух млн рублей

В полицию обратился 82-летний житель Владивостока с заявлением о том, что с его банковского счета за два года пропало более 2 миллионов рублей. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, по подозрению в краже задержана сотрудница банка, возбуждено уголовное дело.

Установлено, что 31-летняя сотрудница банка обратила внимание, что на личный счет потерпевшего ежемесячно поступали крупные суммы денег. Имея код доступа к счетам клиентов, женщина в течение нескольких лет периодически снимала денежные средства со счета потерпевшего небольшими суммами. Таким образом, за два года женщина похитила более двух миллионов рублей.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5 задержали подозреваемую. В отделе полиции она дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 158 УК РФ — «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с выплатой крупного денежного штрафа.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Банка России#Банк развития Китая#Всемирный банк#Банк топлива#Татарстан банки#Кража#Банк БРИКС#Банк#Банк России#Открытие#Банк качества нефти#Китайские банки#Альфа-банк#Сибирский энергетический банк#Нордеа Банк#Азиатский банк развития#Банк Санкт-Петербург#Банк Спурт#Анкор банк#Дойче Банк#Пенсионер#Владивосток#Происшествия
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56