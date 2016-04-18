У пенсионера из Владивостока сотрудница банка два года воровала деньги

В полицию обратился 82-летний житель Владивостока с заявлением о том, что с его банковского счета за два года пропало более 2 миллионов рублей. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, по подозрению в краже задержана сотрудница банка, возбуждено уголовное дело.
Установлено, что 31-летняя сотрудница банка обратила внимание, что на личный счет потерпевшего ежемесячно поступали крупные суммы денег. Имея код доступа к счетам клиентов, женщина в течение нескольких лет периодически снимала денежные средства со счета потерпевшего небольшими суммами. Таким образом, за два года женщина похитила более двух миллионов рублей.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5 задержали подозреваемую. В отделе полиции она дала признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 158 УК РФ — «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с выплатой крупного денежного штрафа.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.