Российская нефть пойдет в Индию через Приморье

В минувшие выходные стало известно о том, что российская компания «Роснефть» готовится выйти на рынок Индии и начать регулярные поставки нефти уже в текущем году. Для реализации этого проекта «Роснефть» приобрела 49% акций индийской компании «Essar Oil», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Примечательно, что с крайним ажиотажем на эту новость отреагировали даже не столько в самой России (возможно, что пока в связи с публикациями весьма дозированной информации), сколько за ее пределами. К примеру, американское издание The Wall Street Journal объявило своим читателям о том, что «Россия открывает новые нефтяной фронт». Даже само это название является очередным доказательством того, что в США привыкли ассоциировать нефть и торговлю ею с военными действиями, и что именно с таким основанием чаще всего и реализуется американская политика торгово-экономического характера.
Для начала необходимо представить немаловажную информацию об индийской компании «Essar Oil», посредством приобретения крупного пакета акций которой «Роснефть» выходит на гигантский индийский рынок потребления углеводородов. Компания эта является владельцем второго по величине индийского негосударственного нефтеперерабатывающего завода Вадинар (штат Гуджарат).
В 2009 году эта компания приобрела 50%-й пакет акций нефтеперерабатывающих заводов африканской компании Kenya Petroleum Ltd. В 2012 году у компании были выявлены существенные проблемы с прозрачностью документации по налоговой отчетности. И суд штата Гуджарат принял решение об аресте трех банковских счетов компании с целью возмещения убытков, понесенных бюджетом страны вследствие невыплат существенного процента налогов компанией «Essar Oil». Сумма оказалась равной 80 млрд рупий (это примерно столько же в рублях – курсы индийской рупии и российского рубля почти одинаковы). В 2014 году суммарный доход компании от нефтепереработки и реализации топлива на индийском и африканском рынках оценивался в 15 млрд. долларов. Общее число автозаправочных станций, которыми компания владеет сегодня, превышает 2 тысячи.
«Essar Oil» была публичной компанией до декабря 2015 года, но в связи с судебными решениями многие крупные держатели активов компании решили вывести свои инвестиции. На этом фоне живой интерес к индийской «Essar Oil» и продемонстрировала «Роснефть». Нужно отметить, что и у индийской компании, имеющей доступ к глубоководному порту с возможностью приема супертанкеров класс VLCC, есть свой интерес к сотрудничеству с Россией.
Одно из направлений сотрудничества – инвестирование в нефтяные месторождения Восточной Сибири. Компания готова заниматься переработкой нефти фактически любого сорта, включая и тяжелые сорта.
Если «Роснефть» действительно начнет поставки нефти в Индию уже в текущем году, то это превратится в серьезную головную боль, к примеру, для Саудовской Аравии. Дело в том, что Саудовская Аравия является главным экспортером сырой нефти для Индии, обеспечивая 19,7% индийского рынка. Российское вхождение на индийский рынок по определению приводит к потере определенного его процента саудитами. И не только, надо сказать, саудитами. Активными поставщиками нефти индийским потребителям являются Иран и Кувейт. Эти и еще несколько государств «традиционно» делили индийский пирог, но тут в дело вмешивается Россия, которая, нужно напомнить, вместе с Индией состоит в экономическом конгломерате БРИКС. И сколько бы определенные лица ни пытались отпеть эту организацию, она позволяет укреплять торгово-экономическое сотрудничество между странами, в нее входящими.
Интересен ли индийский рынок для «Роснефти»? Да безумно интересен. Хотя бы потому что ВВП Индии демонстрирует бурный и устойчивый рост все последние годы. В 2015 году Индия по росту ВВП обогнала казавшийся вечным лидером по этому показателю Китай. И отметка роста сегодня составляет около 7,5% в год. Цифра, о которой России, к сожалению, пока можно только мечтать... И ведь рост индийского ВВП такими «бешеными» темпами отмечается даже при учете того, что Индия является импортером углеводородов. Уровень импорта – 4 млн баррелей в сутки. По оценкам специалистов, при темпах роста индийской экономики на уровне 4-5% в год через 20-25 лет Индия способна обогнать по объемам использованию нефти и газа Китайскую Народную Республику, суточное потребление которой сегодня составляет 8 млн баррелей нефти.
Однако при всей кажущейся сверхперспективности продажи нефти из России в Индию есть серьезный нюанс, который сводил на нет все прошлые попытки наладить масштабное «углеводородное» сотрудничество. И этот нюанс заключается в расположении Индии относительно России на географической карте мира. В свое время уже шли разговоры о том, что стоило бы подумать о прокладывании нефтепровода. Но всякий раз разговоры о трубопроводе заканчивались ничем, так как наиболее «удачный» маршрут пролегал бы через Афганистан, а при упоминании слова «Афганистан» в качестве транзитера любой энтузиазм сходил на нет.
В итоге от идеи «прямого» трубопровода на данном этапе отказались, зато ведутся дискуссии относительно того, что поставки в Индию могут в будущем осуществляться по «китайскому» маршруту – через так называемую восточную ветку, которая пока определена как строящаяся ветка для транспортировки российского газа («Сила Сибири»). Маршрут поставок будет морским: от порта Козьмино – крайней точки трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан) до порта, в котором есть доля индийской ««Essar Oil», а после приобретения 49% ее активов «Роснефтью» - и российская, стало быть, доля тоже.
Казалось бы, о какой конкуренции с той же Саудовской Аравией здесь может идти речь, когда от саудовских портов до индийских гораздо ближе. Но свою роль здесь играет именно приобретение «Роснефтью» крупного пакета акций индийского нефтепереработчика. То есть Россия не просто поставляет в Индию сырье, но и напрямую участвует в его переработке с поставкой конечному потребителю. С точки зрения конкуренции с той же Саудовской Аравией – весьма мощный аргумент. И вряд ли он лишен экономической выгоды, о чем пытаются говорить прямые конкуренты.
В общем, за «Роснефть» можно порадоваться... И радость россиян была бы куда более полной, если бы экономическая выгода от начала поставок нефти на индийский рынок была однозначной в отношении не только топ-менеджеров этой компании, но и государственного бюджета тоже.
Алексей ВОЛОДИН, Topwar.Ru.