Российская нефть пойдет в Индию через Приморье

Если «Роснефть» действительно начнет поставки нефти в Индию уже в текущем году, то это превратится в серьезную головную боль, к примеру, для Саудовской Аравии. Дело в том, что Саудовская Аравия является главным экспортером сырой нефти для Индии, обеспечивая 19,7% индийского рынка. Российское вхождение на индийский рынок по определению приводит к потере определенного его процента саудитами. И не только, надо сказать, саудитами. Активными поставщиками нефти индийским потребителям являются Иран и Кувейт. Эти и еще несколько государств «традиционно» делили индийский пирог, но тут в дело вмешивается Россия, которая, нужно напомнить, вместе с Индией состоит в экономическом конгломерате БРИКС. И сколько бы определенные лица ни пытались отпеть эту организацию, она позволяет укреплять торгово-экономическое сотрудничество между странами, в нее входящими.