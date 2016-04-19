Весенний паводок в Приморье протекает в штатном режиме

В настоящее время контроль за гидрологической обстановкой на реках края ведется на 116 гидрологических постах, в том числе на 49 постах, работающих в автоматическом режиме. По информации департамента гражданской защиты, для оперативного контроля за развитием весеннего половодья в Приморье создана специальная рабочая группа. С момента вскрытия рек ото льда специалисты МЧС регулярно проводили работы по безопасному пропуску паводка на опасных участках.