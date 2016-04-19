Весенний паводок в Приморье протекает в штатном режиме

Все реки Приморского края за небольшим исключением, очистились ото льда. Остаточные ледовые явления наблюдается лишь в верховьях малых рек на севере Пожарского района. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», наблюдаемое сегодня весеннее половодье проходит в штатном режиме.
- В настоящее время половодье протекает на уровне средних многолетних значений, - прокомментировала Золотому Рогу ситуацию на реках Приморского края начальник отдела гидрологии Примгидромета Татьяна БЕРЕЗНЕВА. - Пока все реки Приморского края находятся в своих берегах. На отдельных реках возможен выход уровня воды на низкую пойму, но без значительных затоплений и разливов, ущербов мы не ожидаем.
В настоящее время контроль за гидрологической обстановкой на реках края ведется на 116 гидрологических постах, в том числе на 49 постах, работающих в автоматическом режиме. По информации департамента гражданской защиты, для оперативного контроля за развитием весеннего половодья в Приморье создана специальная рабочая группа. С момента вскрытия рек ото льда специалисты МЧС регулярно проводили работы по безопасному пропуску паводка на опасных участках.
Возможные в будущем подъемы уровней приморских рек могут быть связаны только с дождями, отметила Татьяна Березнева. ГУ МЧС по Приморскому краю в этой связи напоминает, что с информацией о возможном подтоплении жители края могут обратиться по телефону доверия: 8 (423) 239-99-99.
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.