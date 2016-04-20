Эксперт: "Российский Дальний Восток куда ближе Африки"

Зададимся вопросом: с какой целью китайцы решили переносить производства на российский Дальний Восток? Ответить несложно. Три года назад Китай стал подумывать о смене приоритетов экономической политики. Речь шла о частичном отказе от статуса «мировой фабрики» и грядущем выводе за границу ряда производств - химической промышленности, сталелитейной, цементной и мн. др. Как полагали аналитики, эти «избыточные» производства могут быть выведены в Африку, т. е. в страны «третьего мира». Упоминалась и Средняя Азия (нынче Поднебесная активно ее осваивает). Китайцы запланировали оставить себе те производства, которые можно считать высокотехнологичными и в которых присутствует высокая доля добавленной стоимости. Партийное решение Пекина о смене приоритетов было связано, вероятно, с ростом стоимости рабочей силы в КНР, каковой год от году снижал конкурентоспособность далеко не самых качественных товаров «мировой фабрики». Кроме того, китайцы своими производствами настолько загадили собственную природу, что решение о выводе вредных производств, безусловно, связано и с попытками исправить экологическую ситуацию. Никому не придет в голову считать, к примеру, китайский химпром, экологически чистым. Российский Дальний Восток куда ближе Африки. И в условиях западных санкций и низких цен на нефть производства и инвестиции от «партнера» могли бы стать хоть каким-то стимулом местного развития. С другой стороны, превращение российского малонаселенного региона в область «третьего мира» с устаревшими производствами и грязной экологией не является приятной перспективой. Впрочем, пока речь идет только о готовности России к взаимодействию. «По сути дела, я напомню, что у нас за последний год было два таких прецедента: первый прецедент - это с землями в Забайкальском крае, когда была очень негативная реакция российской общественности, - сказал в интервью «Вестям ФМ» Алексей МАСЛОВ, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ. - Я напомню, что было обсуждение о возможности аренды площадей почти 150 тысяч гектаров земли в Забайкальском крае под китайские сельхозугодья, и была негативная реакция с российской стороны. Сейчас в основном тоже реакция негативная. Это нам кажется, что Китай ведет такие переговоры о переносе. По сути дела, сейчас Китай очень внимательно смотрит на реакцию общественного мнения, не только рядовых сограждан, но и прежде всего политиков, людей, которые так или иначе связаны большим бизнесом с Китаем, чтобы понять, как вообще Россия реагирует на подобные вещи. Пока, я напомню, никакого договора у нас нет, нет никаких экономических расчетов, и вообще, просто говорить о том, насколько это полезно или не полезно для экологии, не видя цифр, не видя каких-то конкретных расчетов, - это абсолютно, на мой взгляд, пустые разговоры. И сейчас больше от них выигрывает Китай, поскольку смотрит, о чем вообще Россия думает, когда говорит о переносе китайских заводов в Россию». Депутат Государственной Думы от ЛДПР, председатель Комитета ГД по охране здоровья Сергей ФУРГАЛ считает, что перенос китайских заводов на Дальний Восток выгоден только Китаю. Его мнение приводит ИА «AmurMedia». «Если сказать проще, то чиновники Минвостокразвития договорились о том, чтобы китайский бизнес перенес на Дальний Восток свои устаревшие заводы и предприятия в области стройиндустрии, металлургии, энергетики, машино- и судостроения, химической, текстильной и цементной промышленности, телекоммуникаций и сельского хозяйства». По мнению эксперта, почти все перечисленные предприятия - крайне экологически вредные и даже опасные. В КНР уже сложилась «ужасающая экологическая обстановка», «сплошной смог», «отравлена вся вода», и нельзя допустить, чтобы «то же самое повторилось на Дальнем Востоке». «Что же касается заявлений о соблюдении экологического законодательства, то достаточно спросить мнения жителей Ванино Хабаровского края, которые подробно вам расскажут, как у нас это законодательство соблюдается». Наконец, «все налоги при этом будут уходить в Китай»… Кстати, в Минвостокразвития, комментирую информацию о переносе китайских производств, помимо всего прочего уточнили, что сотрудничество с Китаем не подразумевает приоритета для этой страны. Россия работает и с Японией, и с Южной Кореей, и с Австралией, и с Индией. В свою очередь, и китайская сторона не рассматривает российский Дальний Восток в качестве единственной территории для локализации мощностей. Последнее, добавим, звучит особенно интересно. Это, по сути, некое пробное китайское заявление о грядущей конкуренции за экспортируемые производства разных регионов земного шара - регионов, разумеется, отсталых, ибо развитым странам китайские производства не нужны. Мол, не примете вы, русские, - заводы уйдут в Среднюю Азию или Африку. Олег ЧУВАЛКИН, специально для Topwar.Ru.