Компартия в Приморье продолжает терять активистов

На выборах-2011 приморские коммунисты стали главными возмутителями спокойствия. Умело воспользовавшись протестными настроениями в обществе и конфликтами между представителями «Единой России», представители КПРФ смогли создать вторую по численности фракцию в Законодательном Собрании. Спустя пять лет ситуация в стане «красных» диаметрально противоположна - из-за разногласий с руководством краевого отделения из партии уходят рейтинговые политики. В последние недели «переформатированию» в очередной раз подверглось отделение партии во Владивостоке, пишет Деловая газета "Золотой Рог". В начале апреля о выходе из партии объявил зампредседателя фракции КПРФ в гордуме Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ, имеющий крепкие позиции в Первореченском районе столицы Приморья. Напомним, что в 2013 году Вельгодский участвовал в выборах главы Владивостока (третье место с 10,3% голосов), а в 2011-м и 2014-м на равных боролся с кандидатами-единороссами на выборах в Законодательное Собрание по округу №5, уступив соперникам доли процента. Тогда политологи предрекали Олегу Вельгодскому место в топе списка КПРФ на выборах 2016 года, но депутат решил иначе, пойдя на праймериз «Единой России» в ЗС ПК по округу №8 (часть Советского и Первореченского районов). При этом вступать в «ЕР» Вельгодский пока не намерен. «Это взвешенное и продуманное решение. Я не вижу дальнейших перспектив в моей работе с компартией. Меня избрали не по партийному списку. Я депутат, которого избиратели выбирали напрямую. И жителям не важно от какой я партии, им важно, что я сделал для них», - цитирует Олега Вельгодского пресс-служба «Единой России». Между тем состоявшееся 10 апреля избрание первым секретарем Владивостокского горкома КПРФ депутата ЗС ПК Артема САМСОНОВА, известного своими одиозными поступками, грозит спровоцировать новую волну исхода из партии: достаточно сказать, что ряд «красных» депутатов в Думе Владивостока не стесняется в нелестных выражениях по поводу персоны Самсонова. Кстати, начальство в горкоме Владивостока меняется уже в третий раз за последние пять лет: ранее эту должность занимал депутат ЗС ПК Владимир БЕСПАЛОВ, впоследствии изгнанный с поста из-за разногласий с Гришуковым, а последние пару лет городскую организацию возглавлял депутат ЗС ПК Юрий ПОШИВАЙЛО. Кроме Беспалова политику Гришукова активно критиковал и другой краевой депутат от КПРФ – Евгений БОЧАРОВ. Он покинул ряды партии в мае 2015-го, оставшись членом фракции в Законодательном Собрании. Добавим сюда стартовавший недавно суд над «красным» экс-главой Яковлевского района Приморья Анатолием КУСРАЕВЫМ и скандал с ДТП, в которое попал лидер приморских коммунистов Владимир Гришуков, и картина станет совсем печальной: и один и второй сюжеты наверняка будут не раз использованы оппонентами КПРФ в ходе предвыборной кампании. В то же время Компартия – по крайней мере, на словах – готова прощать своих «блудных сыновей», если те надумают вернуться в ряды КПРФ. Так может произойти с депутатом ЗС ПК Сергеем ДИКУСАРОМ, который два года назад вышел из партии, но теперь решил вернуться. Сотрудничества с Дикусаром не исключил побывавший недавно во Владивостоке секретарь ЦК КПРФ Юрий АФОНИН, в случае если тот «готов работать, а не использовать партию». Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.