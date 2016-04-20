Мэр Владивостока идет на выборы

Напомним, что праймериз «Единой России» - это основное политическое событие первого полугодия. Уже несколько глав муниципальных образований выдвинули свои кандидатуры. В праймериз могут участвовать все избиратели независимо от членства в той или иной партии. Голосование состоится 22 мая 2016 г.