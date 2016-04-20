Мэр Владивостока идет на выборы

Глава города Владивостока Игорь Пушкарёв подал заявление на участие в предварительном голосовании (праймериз) по определению кандидатов от партии «Единая Россия» на осенних выборах в Законодательное собрание Приморского края, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Игорь Пушкарёв считает участие в праймериз хорошей возможностью обсудить с активными гражданами актуальную повестку дня, донести до избирателей точку зрения «Единой России» по решению конкретных проблем, поддержать партию и привлечь жителей к участию в этом важном мероприятии.
Игорь Пушкарёв – член ВПП «Единая Россия» с 2003 года, член Президиума регионального политсовета. Дважды выдвигался на выборы на пост главы Владивостока от «Единой России» и оба раза выигрывал. Возглавлял партийный список на выборах в Думу г. Владивостока.
Глава Владивостока надеется, что по итогам предварительного голосования и дальнейших выборов город будет достойно представлен в региональном парламенте.
Напомним, что праймериз «Единой России» - это основное политическое событие первого полугодия. Уже несколько глав муниципальных образований выдвинули свои кандидатуры. В праймериз могут участвовать все избиратели независимо от членства в той или иной партии. Голосование состоится 22 мая 2016 г.
Фото Александра ХИТРОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.