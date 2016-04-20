На Дальнем Востоке объем расчетов в юанях вырос на 30%

Экспортеры леса и сельскохозяйственных культур в этом году начали активно получать выручку от покупателей в КНР в их национальной валюте. Высокими темпами растет и доля расчетов в юанях за импорт продукции машиностроения, химической промышленности и товаров народного потребления китайского производства. Так, в первом квартале текущего года клиенты Дальневосточного Сбербанка получили 56,7 млн юаней в качестве оплаты за экспортируемые товары. Платежи по импорту составили 43,6 млн юаней.