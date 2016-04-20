"Приморское кольцо" вновь принимает лучших гонщиков Востока

Первый этап РДС-Восток пройдет уже в эти выходные
Пилоты из Владивостока, Дальнегорска, Хабаровска, и Красноярска в эти выходные поборются за победу на первом этапе Российской Дрифт Серии (РДС). По информации организаторов, на данный момент свое участие подтвердили 16 гонщиков, возможно список пополнится именами еще двух пилотов, сообщает газета «Золотой Рог».
О своем участии в предстоящем соревновании из сильнейших гонщиков России красноярец Дамир ИДИЯТУЛИН. Пилот РДС-Сибирь знаком приморской публике по прошлогодней дрифт-битве D1 Primring GP. Тогда Дамир оказался единственным российским пилотом в восьмерке сильнейших и сражался за победу наравне с мировыми звездами дрифта. На данный момент в активе Дамира Идиятулина бронзовая награда сибирского чемпионата Российской Дрифт-Серии 2015 года.
«От прошлогоднего визита во Владивосток у меня остались самые положительные воспоминания, - говорит Дамир Идиятулин, - с удовольствием буду выступать здесь снова. Пока могу сказать, что приехал не за результатом, но, если позволят финансы, продолжим выступление в дальневосточном чемпионате. Трудности сейчас могут возникнуть только с автомобилем – пока мы приехали только на один этап и без автомобиля, а выступать буду на машине, арендованной здесь. Сейчас нужно подружиться с автомобилем и уже тогда понять, что к чему».
Увы, но в силу разных причин в первом этапе не примет участие гонщик из Благовещенска Макар ЧЕРНЫШ. «Ничего критичного, возможно, поболею за ребят с трибуны. Но в будущих этапах этого сезона планирую принимать участие» - прокомментировал Макар свое отсутствие на этапе.
Первый этап РДС-Восток пройдет в течение двух дней – 23 апреля состоятся квалификационные заезды, а 24 – парные, так называемые, «боевые» заезды. Начало в 14 часов, место проведения - «Приморское кольцо».
Участники, прошедшие предварительную регистрацию:
1. Федоров Илья, Nissan Silvia S13, Владивосток
2. Булычев Александр, Nissan Silvia S13, Владивосток
3. Авшаров Константин, Nissan Silvia S15, Владивосток
4. Денисевич Олег Nissan, SX180, Дальнегорск
5. Симоненко Виталий, Nissan Silvia S14, Владивосток
6. Седых Екатерина, Nissan Silvia S15, Владивосток
7. Воробьев Сергей, Nissan Laurel, Владивосток
8. Горчаков Константин, Nissan Silvia S13, Владивосток
9. Линьков Алексей, Toyota Mark II, Владивосток
10. Дубовик Антон, Nissan Silvia S14, Хабаровск
11. Седых Максим, Nissan Silvia S15, Владивосток
12. Распутный Алексей, Nissan 350Zero, Владивосток
13. Павшин Евгений, Nissan Laurel С35, Владивосток
14. Несмеян Алексей, Nissan Skyline JZR34, Владивосток
15. Идиятулин Дамир, Nissan 180SX, Красноярск
16. Нехай Роман, Nissan Skyline R32, Владивосток
Никита ЖИГАЙЛОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото РДС Восток.