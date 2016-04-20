"Приморское кольцо" вновь принимает лучших гонщиков Востока

«От прошлогоднего визита во Владивосток у меня остались самые положительные воспоминания, - говорит Дамир Идиятулин, - с удовольствием буду выступать здесь снова. Пока могу сказать, что приехал не за результатом, но, если позволят финансы, продолжим выступление в дальневосточном чемпионате. Трудности сейчас могут возникнуть только с автомобилем – пока мы приехали только на один этап и без автомобиля, а выступать буду на машине, арендованной здесь. Сейчас нужно подружиться с автомобилем и уже тогда понять, что к чему».