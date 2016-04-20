Россия может вложить в "Шелковый путь" до 400 миллиардов рублей

Предполагается, что наибольший социально-экономический эффект от автодороги получат Московская, Ленинградская и Нижегородская области, а также республики Татарстан и Башкортостан. Положительный эффект, полагают разработчики, будет связан с инвестициями в строительство и развитием региональной инфраструктуры, а также с расширением существующего производства и сферы услуг параллельно с появлением новых промышленных кластеров. Количество рабочих мест в разных отраслях экономики, которые предполагается создать в связи со строительством и эксплуатацией МТМ, составит 115–135 тыс. единиц. Еще 30 тыс. временных рабочих мест будет создано непосредственно на период строительства трассы.