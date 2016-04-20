Супервспышка на Солнце грозит нарушить сотовую связь на Земле

Мощная солнечная вспышка произошла на Солнце в области AR2529, уточняется на официальном сайте Американского космического агентства (НАСА), сообщает деловая газета «Золотой Рог». Немногим больше недели назад пятно начало разрастаться и до последнего времени вело себя достаточно спокойно. Однако по мере роста оно приобрело причудливую форму, за что астрономы прозвали его солнечным сердцем. А в понедельник неожиданно произошла мощнейшая вспышка.