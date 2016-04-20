Супервспышка на Солнце грозит нарушить сотовую связь на Земле

Мощная солнечная вспышка произошла на Солнце в области AR2529, уточняется на официальном сайте Американского космического агентства (НАСА), сообщает деловая газета «Золотой Рог». Немногим больше недели назад пятно начало разрастаться и до последнего времени вело себя достаточно спокойно. Однако по мере роста оно приобрело причудливую форму, за что астрономы прозвали его солнечным сердцем. А в понедельник неожиданно произошла мощнейшая вспышка.
Ученые засняли этот экстремальный ультрафиолетовый всплеск, пишет сайт «Утро.Ru». По данным NASA, подобные вспышки относятся к X-классу, то есть причисляются к самым мощным из зафиксированных за всю историю наблюдений.
Ультрафиолетовый импульс ионизировал верхний слой атмосферы Земли. Это, в свою очередь, привело к нарушению радиосвязи на коротких волнах на дневной стороне Земли, сообщило американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).
Вспышки на Солнце представляют собой довольно обычное явление, и многие из них остаются для людей незамеченными. Иногда, если выбрасываемое Солнцем вещество достигает Земли, это может вызвать на планете геомагнитные бури, полярные сияния, а в некоторых случаях - перебои в работе различных электроприборов.
Одна солнечная вспышка длится от нескольких минут до нескольких часов.
Ранее подобное явление было зафиксировано в 1859 году. Из-за этого отказали телеграфные системы по всей Европе и Северной Америке, полярные сияния наблюдались по всему земному шару.
Существуют косвенные доказательства того, что еще более мощные вспышки могли происходить в 775 и 993 годах нашей эры.
Некоторые теоретики предполагают, что потенциально на Солнце может произойти вспышка, несравнимо более мощная, чем все, наблюдавшиеся специалистами до сих пор. Если подобно действительно пройдет, Землю ждет катастрофа.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.