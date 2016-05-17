Капитан яхты "Эльфин": Это настоящее пиратство (ФОТО)

- Поначалу мы не собирались останавливаться, потому что это было гражданское судно и на нем даже не было флагов. Если бы не подошли военные, матрос с автоматом не вышел бы на мостик и не остановил их, не знаю, чем бы все закончилось. После меня забрали на борт, весь экипаж остался на яхте, меня допросили. У всех забрали телефоны. Один из членов экипажа ухитрился спрятать сотовый, с него позже, пока нас буксировали в Кимчак, экипаж дозвонился во Владивосток, сообщил об инциденте и запросил помощи, - поделился капитан команды.