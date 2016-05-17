Проверка "нестандартно голосующего" региона

На неделе Владивосток посетил член Центризбиркома РФ Александр КИНЕВ. В его рабочем графике нашлось время и для встречи с политобозревателями краевых СМИ. Поговорить было о чем, особенно в свете изменения правил аккредитации журналистов, освещающих выборы. Кроме того, представитель ЦИК пообещал пристально наблюдать за выборами в крае и даже оценил уровень политической рекламы в регионе, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Напомним, что не так давно Госдума приняла поправки в выборное законодательство, разрешающие освещать процедуру голосования и подсчета голосов лишь журналистам, работающим в штате СМИ не менее двух месяцев. По мнению представителя ЦИК, нововведение призвано урезонить членов ряда организаций, которые, выдавая себя за представителей СМИ, присутствовали при подсчете голосов и не всегда спокойно и добросовестно исполняли свои обязанности. - К сожалению, таких общественных организаций в последнее время стало много, - констатировал Александр Кинев. - Я сам не раз был свидетелем, как их представители, собираясь по 10-15 человек, провоцировали членов участковой избирательной комиссии и мешали избирателям голосовать. Все это немедленно выкладывалось в соцсети... В настоящее время проект правил аккредитации СМИ для освещения выборов проходит обсуждение в Центризбиркоме. По словам Кинева, аккредитация потребует определенных организационных усилий как от комиссий, так и от редакций. Представителям СМИ придется представить в избирательные комиссии пакет документов, в том числе - подтверждающих трудоустройство в конкретном СМИ. Конкретизировать порядок аккредитации член Центризбиркома по понятным причинам не стал, но упомянул, что она будет трехуровневой - в зависимости от того, на скольки участках или округах планирует побывать журналист. Приморский край оказался в числе субъектов РФ, где сентябрьские выборы в Госдуму будут совмещены с голосованием за региональных депутатов. Это уже привело к определенным переменам: законодательством предписано в таких случаях применять открепительные удостоверения на всех уровнях выборов, а от досрочного голосования отказаться. Кроме того, Александр Кинев пообещал, что Приморью члены ЦИК в ходе нынешней кампании уделят особое внимание. И дело не только в «сдвоенной» кампании. - Мы бы хотели чаще - насколько позволит график - ездить в такие регионы для оказания методической и практической помощи комиссиям. Что касается Приморья, то это самый важный регион на Дальнем Востоке, с большим количеством избирателей и интересной электоральной историей, иногда нестандартно голосующий. Нам бы хотелось, чтобы выборы здесь прошли четко, спокойно и без эксцессов, с соблюдением интересов всех политических сил, участвующих в выборах, - дипломатично высказался представитель Центризбиркома. Кстати, уже совсем скоро в Приморье планирует прибыть секретарь ЦИК РФ Майя ГРИШИНА, которая проведет две секции в рамках Медиасаммита на острове Русском. Они будут посвящены как новациям в сфере освещения выборов, так и правилам предвыборной агитации. Однако о некоторых нюансах поговорили уже сейчас: во время поездки в Приморский край Александр Кинев не мог не увидеть расположенные вдоль дорог билборды с лицами некоторых потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы и ЗС ПК. - У вас есть достаточно креативные кандидаты. Однако у некоторых из них информация на билбордах - на грани нарушения закона, - оценил уровень политической «наружки» в Приморье Александр Кинев, не назвав, впрочем, конкретных фамилий. Представитель ЦИК подчеркнул, что расценивать политическую рекламу в период до официального старта избирательной кампании как агитацию нельзя. Но после проведения выборов-2016 законодательное регулирование такой рекламы в межвыборный период, вероятно, будет ужесточено, добавил Кинев. Аналогичные планы есть и в отношении процедуры досрочного голосования, вызывающей массу нареканий со стороны оппозиции. - Сейчас, на старте избирательной кампании, «правила игры» менять бессмысленно. Они должны быть понятны всем участникам предстоящих выборов, - объяснил Александр Кинев. Добавим, что председатель Крайизбиркома Татьяна ГЛАДКИХ в ходе встречи с журналистами обозначила примерные сроки официального начала избирательных кампаний в Госдуму и Заксобрание. Предполагается, что выборы в федеральный парламент будут назначены в период с 30 мая по 19 июня, а в региональный - с 9 по 19 июня. А вот значимых кампаний муниципального уровня в 2016 году практически не будет. Исключение составит лишь Спасский район: там 18 сентября состоятся досрочные выборы местной думы, поскольку в феврале Приморский краевой суд признал итоги прошлогоднего голосования недействительными. Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.