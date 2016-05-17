Споров по кадастровой стоимости объектов недвижимости в Приморье становится больше

Однако время есть, и собственники, считающие, что кадастровая стоимость их недвижимости завышена, могут спокойно оспорить ее в суде или в комиссии о рассмотрении споров о кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Приморскому краю. Для этого надо направить соответствующее заявление, написанное по образцу на сайте этой госструктуры, о пересмотре кадастровой стоимости в комиссию по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.