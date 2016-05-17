Споров по кадастровой стоимости объектов недвижимости в Приморье становится больше

Все больше людей обращается в Комиссию о рассмотрении споров о кадастровой стоимости, работающую при Управлении Росреестра по Приморскому краю, и добивается снижения завышенного показателя, который станет основным для определения налогообложения недвижимости. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По данным Управления за первые 4 месяца этого года комиссией было рассмотрено уже 20 заявлений. По итогам ее рассмотрения общая кадастровая стоимость этих объектов была снижена с 799 420 762 рублей до 486 440 335.
Специалисты Управления отмечают, что пересмотр кадастровой стоимости сегодня актуальнее для других регионов страны, где уже с 1 января 2015 года была принята и уже заработала новая система исчисления налога на недвижимое имущество физических лиц исходя из его кадастровой стоимости. В Приморье эта новация налогообложения будет введена позднее. Отмечается, что до 2020 года на новую систему исчисления налога перейдут все регионы.
В преддверии этого перехода многие жители края начали активно интересоваться кадастровой стоимостью своих объектов, и некоторых цифры их сильно удивляют.
Однако время есть, и собственники, считающие, что кадастровая стоимость их недвижимости завышена, могут спокойно оспорить ее в суде или в комиссии о рассмотрении споров о кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Приморскому краю. Для этого надо направить соответствующее заявление, написанное по образцу на сайте этой госструктуры, о пересмотре кадастровой стоимости в комиссию по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.
По всем вопросам к комиссии можно обратиться по телефону: +7 (423) 245-81-80. В течение месяца со дня поступления заявления в комиссию оно гарантированно будет рассмотрено.
Узнать кадастровую стоимость своих объектов недвижимости можно бесплатно и совершенно свободно на сайте Росреестра (http://www.rosreestr.ru), или заказав выписку о кадастровой стоимости в МФЦ или в офисе Кадастровой палаты.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.