Выбор перед выборами

22 мая пройдет предварительное голосование по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» на сентябрьских выборах В ближайшие выходные жители Приморья определят, кто будет представлять интересы края в Государственной думе и Законодательном собрании края. 22 мая пройдет предварительное голосование по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» на сентябрьских выборах, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Стать кандидатом на предварительных выборах мог любой желающий, отвечающий требованиям регламента праймериз: не состоять в другой партии, не иметь судимости и двойного гражданства, а также не обладать заграничными финансовыми активами, включая собственность за рубежом. Кто эти люди? За право принять участие в выборах в Государственную думу от партии «Единая Россия» будет бороться 41 кандидат. Желание стать членом фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании края выразили 205 человек. Состав кандидатов разнообразен: в нем фигурируют представители всех социальных слоев населения - от известных деятелей культуры до представителей бизнеса и фермерского сообщества, от правозащитников - до вице-губернаторов. В их числе - директор знаменитого Приморского сафари-парка Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, художественный руководитель Приморского драматического театра Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ, действующий депутат Госдумы Виктор ПИНСКИЙ, глава Артемовского городского округа Владимир НОВИКОВ, а также вице-губернаторы региона Александр РОЛИК и Александр ЛОСЬ. Замглавы фракции КПРФ в городской думе Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ для участия в праймериз «Единой России» вышел из партии, для которой он на протяжении шести лет обеспечивал высокую активность и поддержку избирателей. Хождение в народ «Единая Россия» не впервые предоставляет избирателям возможность самим формировать списки кандидатов. Однако только в этом году процедура открытого предварительного голосования приобрела массовый общефедеральный характер: по всей стране кандидатов от «ЕР» будут выбирать не кулуарно в стенах партии, а с участием избирателей регионов. Еще одна отличительная особенностью этой кампании - регулярные встречи всех участников избирательного процесса. Желающие войти в состав фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Приморья проводили совместные встречи с избирателями. Участники праймериз, которые решили идти в Государственную думу от «Единой России», встречались с жителями Приморья на дискуссионных площадках партийных дебатов. Цикл дебатов стартовал в апреле и завершился в минувшие выходные. Участие как минимум в двух дебат-площадках было обязательным условием, выполнив которое зарегистрированные кандидаты получили возможность увидеть свои фамилии в бюллетенях предварительного голосования. Дружелюбное. Рейтинговое 22 мая приморцы будут одновременно выбирать своих представителей на выборах в Госдуму и краевой парламент. Победителей определят посредством рейтингового голосования - это способ волеизъявления, при котором избиратель может поставить галочку не за одного, а за нескольких кандидатов. «Участники предварительного голосования, претендующие на дальнейшее выдвижение кандидатами от «Единой России» как по одномандатным округам, так и по партийным спискам, подавали заявления по территории, соответствующей тому или иному избирательному округу, - поясняет секретарь регионального отделения партии Людмила ТАЛАБАЕВА. - В итоге у избирателя будет три бюллетеня: два для выбора кандидата Госдумы - по федеральному и по одномандатному округам, и один - в Законодательное собрание. Победители, занявшие первые места, будут выдвинуты кандидатами в депутаты от «Единой России». При этом победитель голосования получает право выбора: он сам решит, идет ли он по округу в качестве одномандатника или становится первым в списке своей территориальной группы. Занявший второе место тоже получает такое право, с поправкой на то, что в списке он сможет стать только вторым». Сама процедура праймериз по организации и уровню подготовки практически не отличается от Единого дня голосования. Бюллетени для выбора кандидатов в депутаты Государственной думы были отпечатаны на «Гознаке» и доставлены в Приморье. Основной избирательный документ, с помощью которого жители Приморья смогут выбрать кандидатов в депутаты Законодательного собрания края, исполнен в розовом цвете и оснащен двумя степенями защиты - специальной маркой и штрихкодом. Каждый бюллетень содержит список кандидатов определенного округа. Учтен и защищен «Защита бюллетеней на предварительном голосовании даже выше, чем в традиционный день выборов, - поясняет член оргкомитета по подготовке и проведению предварительного голосования «Единой России» Павел ЯСЕВИЧ. - Эти избирательные документы имеют четыре степени защиты: голограмму, штрих-код, личную подпись члена счетной комиссии и защитную сетку. При выдаче бюллетеней избирателям члены счетных комиссий будут сканировать штрих коды бюллетеней и сверять информацию о выданном бюллетене с базой данных. Таким образом мы сможем отделить бюллетени, официально выданные счетным комиссиям от бюллетеней, которые туда попали каким-то другим способом». Развозить избирательные документы будут лично члены региональной счетной комиссии. Кандидаты смогут присутствовать при передаче бюллетеней - их доставят в запакованном виде, а право распечатать пачки имеют только члены участковых счетных комиссий. Кандидат предварительного голосования Юрий КОРСАКОВ отмечает, что в этом году процедура максимально проработана и приближена к реальным выборам. «В этом году не работают никакие технологии, кроме плотной работы со своими избирателями, - считает он. - Общаться с людьми, слышать их, помогать разбираться с проблемами - только от этого зависит, сможешь ли завоевать доверие и стать кандидатом на выборах. В кабинетах уже не договоришься, время сейчас другое. И сами кандидаты это понимают, никогда в Приморье в период праймериз не было такой активности, «на авось» не пройдешь. Процедура прозрачна и конкурентна: для всех нас равные условия». В день предварительного голосования с 8 до 20 часов по всей территории Приморья будут работать счетные комиссии. Для того чтобы возможность проголосовать была у жителей даже самых отдаленных районов, сформировано 272 комиссии, в них будет задействовано 1360 человек. Для исключения повторного голосования избиратели закреплены за конкретными счетными участками. Их перечень опубликован на сайте «Предварительное голосование». Кроме того, о расположении мест для голосования можно уточнить у специалистов колл-центра по телефону «горячей линии» (8-950-297-30-93). Итоги предварительного голосования подведут на съезде партии «Единая Россия» в июне. Победители праймериз будут уже официально выдвинуты кандидатами от «ЕР» на выборах в Госдуму в единый день голосования 18 сентября. Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.