БИНБАНК: для нас честь - внести свою лепту в организацию празднования Дня Победы во Владивостоке

Вместе со всей страной 9 мая Владивосток отметил 71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный военный парад, шествие «Бессмертного полка», выступление творческих коллективов и работа тематических площадок – масштабные торжества продолжались с утра до позднего вечера и завершились красочным фейерверком. Тысячи горожан в этот день пришли на центральную площадь Владивостока, чтобы отдать дань подвигу дедов и прадедов, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Не остался в стороне от организации торжественных мероприятий и социально ответственный бизнес. Активное участие в работе площадок на центральной площади принял Дальневосточный филиал ПАО «БИНБАНК» в городе Владивостоке. Гости праздника получили возможность попробовать настоящую солдатскую кашу и чай из полевой кухни, прокатить своих детей на «боевом» пони. Каждому в подарок была вручена георгиевская лента - символ Великой Победы. Филиал ПАО «БИНБАНК» в городе Владивостоке открыл свое первое отделение относительно недавно – меньше года назад. Следуя своим ценностям «энтузиазм, ответственность, оптимизм», банк сразу же включился в общественную жизнь города и социальные проекты. «Для нас честь и гордость - внести свою лепту в организацию празднования Дня Победы, быть участниками торжественных событий. Что может быть важнее в этот день, чем сказать слова благодарности ветеранам и попытаться передать молодому поколению значение этой Победы в истории человечества, память о трагедии войны и осознание великой ценности мира», - отметила управляющая Дальневосточной региональной дирекции БИНБАНКа Маргарита КОНОВАЛОВА. Благодаря выгодным предложениям, услугами банка активно пользуются представители старшего поколения. В первую очередь это удобные пенсионные карты и широкая линейка вкладов. Есть среди клиентов БИНБАНКа и ветераны Великой Отечественной. Ко Дню Победы каждый из них получил подарки.