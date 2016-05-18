К борьбе за спасение ДНИИМФа подключилась тяжелая артиллерия

- Росаккредитация остановила действие аттестата аккредитации на право проведения ряда работ испытательным центром, входящим в состав ДНИИМФ. Пока мы его не восстановим, часть сотрудников останется без работы. Мы не можем этого допустить, потому что самое главное в нашем деле – это люди, коллектив, без которого мы не завоевали бы того места на рынке проектно-изыскательских и исследовательских работ Дальнего Востока, которое занимаем сегодня, - прокомментировал Ярослав СЕМЕНИХИН. - Да, мы совершили ошибку, но за технические недоработки в документах, которые были устранены в процессе проверки, наказан целый коллектив. Больше всего мне жалко наших водолазов. Это уникальные специалисты и запрещение для них работать означает остановку работы еще 40 направлений. Мы очень рассчитываем, что комиссия по апелляциям внимательно отнесется к нашим доводам, учтет очевидные несовершенства законодательства, сыгравшие основную роль в этой истории.