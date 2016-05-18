Свет и тепло в надежных руках

Сложный экономический период, переживаемый страной, больно ударил и по энергетике: на сегодняшний день долг физических и юридических лиц перед филиалом «Приморская генерация» АО «ДГК» уже превышает объем финансирования годовой ремонтной кампании и составляет порядка 2,2 миллиарда рублей. Но даже в этих условиях энергетики сохраняют стабильность и качество поставок электро- и теплоэнергии и даже поощряют абонентов, своевременно оплачивающих счета за потребленные тепло и горячую воду. Вот и в этот раз во Владивостоке прошла торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийской акции «Надежный партнер». На территории Дальнего Востока проект реализуется энергетическим холдингом ПАО «РАО Энергетические системы Востока» при поддержке ПАО «РусГидро». В этот раз свою благодарность самым добросовестным абонентам - юридическим лицам выразили энергетики филиала «Приморская генерация» АО «ДГК». «Логично, что подведение итогов акции всегда проводится в мае, когда мы – энергетики - уже завершили отопительный сезон. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что все наши энергопредприятия: Владивостокские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1, объединенная котельная «Северная», Центральная пароводяная бойлерная, Артемовская ТЭЦ, Партизанская ГРЭС, структурное подразделение «Приморские тепловые сети» - отработали надежно и без сбоев, обеспечив потребность в электрической и тепловой энергии наших абонентов в южном Приморье. Это стало возможным благодаря всем нашим добросовестным потребителям, надежным партнерам, которые своевременно оплачивали услуги отопления и горячего водоснабжения. На эти средства мы провели ремонт и подготовку оборудования электростанций и теплотрасс к отопительному сезону 2015-2016 года, приобрели в полном объеме нормативные запасы топлива. Сейчас мы уже начали ремонтную кампанию и подготовку к отопительному сезону 2016-2017 гг. И мы надеемся, что наши партнеры продолжат выполнять свои обязательства, что их количество приумножится. Ведь тем самым они вносят свой вклад в обеспечение надежной работы энергосистемы края», - подчеркнул на церемонии награждения Дмитрий ЛЕБЕДЬ, директор филиала «Приморская генерация» АО «ДГК». Напомним, что 15 лучших потребителей тепловой энергии в южном Приморье по итогам 2015 года определил экспертный совет АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) в начале мая. В список лауреатов вошли юрлица, которые добросовестно выполняют договорные обязательства, своевременно оплачивают счета за теплоснабжение, а также не имеют задолженности перед филиалом «Приморская генерация» АО «ДГК». Победители определялись по таким критериям, как безукоризненная платежная дисциплина, наличие приборов учета тепловой энергии и своевременная передача их показаний в энергокомпанию. По итогам регионального этапа акции «Надежный партнер» победителями стали: В номинации «Промышленные потребители»: - ПАО «Дальрыба» (г. Владивосток). В номинации «Бюджетные потребители»: - Владивостокский филиал государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Российская таможенная академия» (г. Владивосток); - Государственное учреждение - Приморское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации филиал №5 (территориально расположен в г.Партизанске). В номинации «Предприятия малого бизнеса»: - индивидуальный предприниматель ЗАКРЕПА Ирина Алексеевна (г. Артем). В номинации «Предприятия сферы ЖКХ»: - ТСЖ «Садовая-25» (г. Владивосток). Наград были удостоены и лауреаты акции: В номинации «Промышленные потребители»: - ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод» (г. Владивосток); - ООО «Мартин Восток» (г. Партизанск). В номинации «Бюджетные потребители»: - ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1» (г. Владивосток); - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» Артемовского городского округа; - Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Артемовская детская больница». В номинации «Предприятия малого бизнеса»: - ООО «КТЦ «Искра» (г. Владивосток); - частнопрактикующий нотариус Ступник Елена Александровна (г. Артем); - собственник помещения Забелина Александра Федоровна (г. Партизанск). В номинации «Предприятия сферы ЖКХ»: - ЖСК-31 (г. Владивосток); - Товарищество собственников жилья «Кирова-60» (г. Артем). «Крайне важно, что среди лауреатов конкурса есть и частный бизнес, и бюджетные организации, и ТСЖ и ЖСК. И нам вдвойне приятно, что в рамках конкурса были зарегистрированы как уже зарекомендовавшие себя партнеры, так и новые организации. А это значит, что рассчитываться по счетам вовремя уже становится престижно. Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем потребителям наших услуг: будьте надежными партнерами. А призов у нас для всех хватит!» - отметил Дмитрий Лебедь. Всем финалистам акции вручили почетные дипломы «Надежный партнер – 2015» и хрустальные стелы. Кроме этого, названия лучших компаний будут опубликованы на официальном сайте АО «ДГК», а также войдут в состав большого рейтинга ПАО «РАО ЭС Востока», который будет размещен на официальном сайте компании http://www.rao-esv.ru. Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.