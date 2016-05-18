Центробанк тоже получил право отключать сайты без суда

В России параллельно между собой работают несколько систем борьбы с запрещенной и опасной информацией. Контент может быть признан противозаконным по решению суда (например, из-за нарушения авторских прав). Кроме того, сайты блокируют в соответствии с законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Согласно постановлению правительства, выявлением порнографических материалов в интернете должен заниматься Роскомнадзор; поиском информации по незаконному распространению наркотиков и их пропаганде — Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (сейчас МВД); обнаруживать материалы с пропагандой суицида и выявлять информацию, вредную для здоровья детей, — Роспотребнадзор; азартными играми в сети занимается Федеральная налоговая служба. Также по закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Генпрокуратура выявляет в интернете экстремистские материалы. Адреса ресурсов с противозаконным контентом направляются в Роскомнадзор, который отвечает за ведение реестра запрещенных сайтов. Перед блокировкой администратору сайта отправляется уведомление о необходимости удаления противозаконной информации. Если требование не выполнено, сайт добавляют в черный список, после чего для жителей России он становится недоступен, хотя попасть на него можно, используя анонимайзеры.