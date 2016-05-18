В Приморье фестиваль "Человек и море" откроет гигантский осьминог

Съемочная группа под руководством автора проекта Ольги МИЧИ несколько дней работала над и под водой, снимая фильм о живой природе Японского моря. Главным героем фильма стал гигантский осьминог Дофлейна - этот вид обитает в Тихом океане и является самым крупным осьминогом на планете. Почему именно этот осьминог так заинтересовал автора проекта, что происходило во время съемок под водой и чем закончилась эта экспедиция в Москве - узнают зрители фильма.