zr.media
ГлавноеВсе новости

В Приморье фестиваль "Человек и море" откроет гигантский осьминог

18 мая 2016, 15:22
20 июня во Владивостоке стартует XII Фестиваль телевизионной документалистики "Человек и море", который готовит немало сюрпризов

20 июня во Владивостоке стартует XII Фестиваль телевизионной документалистики «Человек и море», который готовит немало сюрпризов

В этом году Фестиваль телевизионной документалистики «Человек и море» пройдет сразу на нескольких площадках и преподнесет немало приятных открытий зрителям. Так, одной из изюминок телефестиваля станут фильмы, заявленные в номинацию «Люди моря». Работу жюри фестиваля уже в третий раз возглавит известный российский журналист Леонид МЛЕЧИН, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

География участников фестиваля охватывает все регионы России, в том числе и не морские - Тульскую, Вологодскую, Новосибирскую области, республики Алтай и Марий Эл. Широко будут представлены и работы зарубежных журналистов. Отборочной комиссии, определяющей конкурсную программу фестиваля по 11 номинациям, предстоит изрядно потрудиться: интересных, достойных работ очень много.

В составе комиссии - руководитель оргкомитета фестиваля «Человек и море - 2016» Сергей ЗЕМЛЯНСКИЙ, профессор Высшей школы телевидения ВГУЭС Андрей КАЛАЧИНСКИЙ, зам. директора Амурского филиала WWF России по связям с общественностью Василий СОЛКИН, зам. директора кинотеатра «Владивосток» по рекламе и связям с общественностью Снежана ЛОФИЦКАЯ.

«Особенность нынешнего фестиваля состоит в том, что в этом году он впервые пройдет на нескольких площадках одновременно: во владивостокском Доме офицеров флота, во Всероссийском детском центре «Океан», в главном рыбацком поселке Приморья - Преображении, - рассказывает Сергей Землянский. - Кроме того, поскольку фестиваль телевизионный, основные события покажут с 20 по 26 июня в эфире телеканала «Россия-24». Главная церемония мероприятия состоится 25 июня в кинотеатре «Владивосток».

Среди номинаций телефестиваля - «Морская история России», «Военно-морской флот РФ», «Люди моря», «Наследники юнг», «Открывая заново», «Чистое море» и другие. Подробнее о программе кинофестиваля деловая газета «Золотой Рог» расскажет позже. Пока же раскроем тайну лишь в отношении фильмов открытия и закрытия.

Так, откроет «Человек и море» работа телеканала «Живая планета» «Экстремальный фотограф. Гигантские осьминоги», съемки которой проходили в сентябре 2015 года в Приморье - в морских окрестностях полуострова Гамова и острова Большого Пелиса.

Съемочная группа под руководством автора проекта Ольги МИЧИ несколько дней работала над и под водой, снимая фильм о живой природе Японского моря. Главным героем фильма стал гигантский осьминог Дофлейна - этот вид обитает в Тихом океане и является самым крупным осьминогом на планете. Почему именно этот осьминог так заинтересовал автора проекта, что происходило во время съемок под водой и чем закончилась эта экспедиция в Москве - узнают зрители фильма.

А закроет мероприятие премьера фильма, подготовленного ГТРК «Владивосток», «Вселенная. Ольга Мичи». Впервые в истории телефестиваля «Человек и море» его программу объединит история одного удивительного человека. Ольга Мичи, хрупкая с виду женщина, получила мировое признание благодаря своим экспедициям. Она первая и пока единственная женщина в мире, которая сделала уникальные фотоснимки в естественной среде обитания нильских крокодилов.

В Руанде на расстоянии вытянутой руки снимала горных горилл. На острове Гваделупа в ее фотообъектив попали белые акулы. В Эфиопии - племена мурси. И это только малая часть миров Ольги Мичи. Во время ее работы в Приморье съемочная группа ГТРК «Владивосток» (автор – Анастасия ЗЕМЛЯНСКАЯ, режиссер – Полина НЕВЕРОВА, операторы – Денис ЮНАК и Сергей СВИСТИЛЬНИКОВ) начала работу над собственным фильмом об этой потрясающей женщине. Его премьера состоится 25 июня в кинотеатре «Владивосток».

Досье "Золотого Рога": Фестиваль телевизионной документалистики «Человек и море» основан в 1968 году, но до 2009 года проводился нерегулярно. С июня 2009 года по инициативе ГТРК «Владивосток» и при поддержке ВГТРК телефестиваль стал ежегодным. Его цель - популяризация морской теледокументалистики, оценка уровня журналистских работ профессионалов, чья жизнь и работа связаны с морем, поддержка начинающих журналистов, которые проявляют интерес к морской теме. С 2009 года работу фестиваля возглавляет Почетное жюри, в состав которого входят легендарные капитаны дальнего плавания, руководители морских портов Приморья, представители комсостава ТОФ, авторитетные работники СМИ.

Екатерина СЕРГЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Всероссийский фестиваль «Где рождается искусство»#Фестиваль#Фестиваль ледяных скульптур "Полярная рапсодия"#Знай наших!#Приморье#Культура
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56