Владивостокский альпинист травмирован при спуске с Эльбруса

Альпинист из Владивостока в среду получил травму во время спуска на северном склоне Эльбруса, за ним вылетел вертолет, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Происшествие произошло сегодня, 18 мая, на высоте около 3800 метров над уровнем моря в районе в северном Приэльбрусье.
37-летний мужчина зарегистрирован в составе группы из шести человек. Остальные альпинисты не пострадали. На данный момент известно, что мужчина получил травму ноги.
В 9.50 мск за пострадавшим вылетел вертолет авиации северо-кавказского регионального поисково-спасательного отряда.
Газета «Золотой Рог», Владивосток. За ним вылетел вертолет МЧС