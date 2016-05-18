Владивостокский альпинист травмирован при спуске с Эльбруса

Альпинист из Владивостока в среду получил травму во время спуска на северном склоне Эльбруса, за ним вылетел вертолет, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.