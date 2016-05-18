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Владивостокский альпинист травмирован при спуске с Эльбруса

18 мая 2016, 17:51
За ним вылетел вертолет МЧС

Альпинист из Владивостока в среду получил травму во время спуска на северном склоне Эльбруса, за ним вылетел вертолет, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Происшествие произошло сегодня, 18 мая, на высоте около 3800 метров над уровнем моря в районе в северном Приэльбрусье.

37-летний мужчина зарегистрирован в составе группы из шести человек. Остальные альпинисты не пострадали. На данный момент известно, что мужчина получил травму ноги.

В 9.50 мск за пострадавшим вылетел вертолет авиации северо-кавказского регионального поисково-спасательного отряда.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. За ним вылетел вертолет МЧС

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