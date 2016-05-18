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Во Владивостоке покажут японское кино

18 мая 2016, 17:01
Кинопоказ состоится в рамках фотовыставки "Тохоку: природа, люди, жизнь"

Генеральное консульство Японии во Владивостоке совместно с Музейно-выставочным комплексом ВГУЭС проведет в столице Приморья показ японских фильмов. Кинопоказ состоится в рамках фотовыставки «Тохоку: природа, люди, жизнь», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Программа кинопоказа: 27 мая (пт.) 17:00 «Девушки из Фукусимы, танцующие хулу» 16+

3 июня (пт.) 17:00 «РОККУ - Остров моей собаки» 12+　

14 июня (пт.) 17:00 «Quartet!» 12+

Место проведения:

Музейно -выставочный комплекс ВГУЭС

Адрес: ул. Гоголя, 41

Вход свободный. Все фильмы будут предоставлены на японском языке с субтитрами на русском языке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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