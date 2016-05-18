Во Владивостоке покажут японское кино

Генеральное консульство Японии во Владивостоке совместно с Музейно-выставочным комплексом ВГУЭС проведет в столице Приморья показ японских фильмов. Кинопоказ состоится в рамках фотовыставки «Тохоку: природа, люди, жизнь», сообщает деловая газета «Золотой Рог».