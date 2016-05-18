Во Владивостоке презентовали виртуальную реальность

«Виртуальная реальность открывает невероятные возможности для человека приобрести новый опыт. У вас будет шанс попробовать то, что вы не могли или боялись осуществить – прогуляться по краю бездонной пропасти, прыгнуть с парашютом или выступить с речью перед многотысячной аудиторией. Вас ждут путешествия по другим странам и галактикам, а также развлечения на абсолютно новом уровне – видео и игры с обзором в 360 градусов и эффектом полного присутствия. И все это — не выходя из дома. Технологии Samsung делают подобный опыт доступным для широкого круга пользователей».