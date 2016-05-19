Фильм по игре "Тетрис" начнут снимать в 2017 году

Игра "Тетрис" была изобретена в СССР программистом Алексеем Пажитновым на компьютере "Электроника-60" в июне 1984 года. В 1986 году западные программисты создали версию игры для компьютеров Apple II и Commodore 64. Затем на игру обратили внимание в Великобритании - представители местной IT-компании пытались связаться с Пажитновым относительно авторских прав, однако их попытки не увенчались успехом. В 1987 году появилось множество коммерческих версий игры, несмотря на то, что ситуация с авторскими правами так и не была урегулирована.