Фильм по игре "Тетрис" начнут снимать в 2017 году

Китайско-американская киностудия собирается снять научно-фантастический триллер, основанный на популярной видеоигре "Тетрис", сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Над проектом стоимостью 80 млн долларов работает киностудия Threshold Global Studios, основанная китайским медиамагнатом Бруно Ву и американским продюсером Ларри Касаноффом, пишет АР.
Съемки начнутся в следующем году - в Китае с участием китайских актеров. Ранее компания Касаноффа Threshold Entertainment уже экранизировала видеоигру Mortal Kombat, которая вышла на экраны в 1995 году и собрала в прокате 70 млн долларов.
Картина по игре "Тетрис" станет первым проектом Threshold Global Studios. Впервые о планах снять этот фильм Ларри Касанофф заявил в 2014 году.
Игра "Тетрис" была изобретена в СССР программистом Алексеем Пажитновым на компьютере "Электроника-60" в июне 1984 года. В 1986 году западные программисты создали версию игры для компьютеров Apple II и Commodore 64. Затем на игру обратили внимание в Великобритании - представители местной IT-компании пытались связаться с Пажитновым относительно авторских прав, однако их попытки не увенчались успехом. В 1987 году появилось множество коммерческих версий игры, несмотря на то, что ситуация с авторскими правами так и не была урегулирована.
В 1989 году "Тетрис" стала одной из флагманских игр портативной консоли Game Boy от японской Nintendo. Автор игры не имел на нее авторских прав вплоть до 1996 года, когда он совместно с издателем игр из Великобритании Хэнком Роджерсом основал компанию Tetris. В том же году Пажитнов устроился в Microsoft, где работал вплоть до 2005 года.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.