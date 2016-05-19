Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске

«Вчера по сухому асфальту не мог одолеть постановку, не получалось. Саша Булычев посоветовал снять сзади проставки, снял - стало гораздо лучше. К дождю адаптироваться умею, в дождь главное было сделать постановку, эту задачу я выполнил. На финальных заездах пошёл дым из под капота, он и в салон со всей силы попадал. Это был маленький пожар, который сам угас, дождь всё-таки. Я понимал, что за 30 секунд, что длится заезд, пламя сильно разгореться не успеет. Задержал дыхание и поехал. Оказалось, маслом залило турбину. А вообще то, что в такую погоду машину не разбил – это уже хорошо, ну и когда побеждаешь, настроение всегда хорошее», - рассказал победитель второго этапа РДС-Восток Илья Федоров.