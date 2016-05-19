В России хотят создать бензиновую ЕГАИС

Напомним, что ЕГАИС работает в России уже больше 10 лет. Сегодня каждый розничный магазин, если его деятельность связана с продажей спиртных напитков, обязан поставить на свои кассы специальный программный модуль, позволяющий пересылать данные в систему. Производитель, организация или импортер обязан снабжать каждый товар маркой, которая будет содержать уникальный код ЕГАИС. После этого, когда продукт поступает на реализацию, все данные по бутылкам вносятся в реестр системы. При этом производитель должен вносить не только характеристики продукта, но и указать, кто приобрел этот товар. После того как партия была передана, контрагент также обязан внести информацию в систему.