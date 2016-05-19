В России хотят создать бензиновую ЕГАИС

Энергетическое ведомство подготовило предложения по усилению государственного контроля контроля за качеством нефтепродуктов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Предлагается ввести штрафные санкции в виде 1% от выручки нарушителя, а также создать систему проверки качества, схожую с единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС), которая введена для контроля за оборотом алкоголя, пишут «Известия».
Как уже сообщали «Известия», год назад президент России Владимир Путин после совещания с членами правительства дал поручение Генеральной прокуратуре РФ проверить качество топлива по всей стране. Через две недели после этого Генеральная прокуратура РФ совместно с Росстандартом и рядом других контрольно-надзорных органов начала массовые проверки АЗС, НПЗ, нефтебаз и нефтехранилищ. В середине октября стали известны промежуточные результаты этих мероприятий, которые показали, что было проверено 3632 объекта и нарушения были выявлены на 1483 из них. А это больше 40%. Общее потребление моторных топлив в России (бензин и дизель) составляет порядка 65-70 млн т. По данным же Минэнерго, совокупный объем суррогатного топлива в стране составляет порядка 10 млн т.
Согласно докладу министра энергетики Александра Новака (имеется в распоряжении «Известий»), который был отправлен в правительство 11 мая, по результатам проверки было возбуждено 10 уголовных дел и 400 дел об административных правонарушениях были направлены в суды.
Как отмечается в докладе, в рамках реализации мер по борьбе с контрафактом был разработан проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в котором предлагается усилить ответственность за реализацию контрафактной продукции и расширить оперативные полномочия надзорных органов для проведения контрольных мероприятий.
В частности, предлагается ввести оборотные штрафы за нарушение физико-химического состава топлива в размере 1% от совокупного размера годовой выручки, но не менее 500 тыс. рублей. За нарушение в маркировке, искажение информации в паспорте продукции, на товарных чеках — от 100 тыс. рублей до 300 тыс. За повторное нарушение — штраф в размере 2 млн рублей или остановка деятельности до 90 дней.
Стоит отметить, что в ходе проверки нарушений на самих НПЗ выявлено не было. А это говорит о том, что изготовление суррогатного топлива происходит в процессе транспортировки топлива на АЗС. В том числе и на нефтебазах.
В связи с этим Минэнерго предлагает дать поручение Минпромторгу представить предложения по внесению изменений в законодательство РФ в части наделения правительства или уполномоченного им органа исполнительной власти «по требованию к технологическому обеспечению производств, утверждению порядка учета производимой и хранимой продукции, а также обеспечению сохранности показателей и свойств выпускаемой в обращение продукции».
По словам президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, речь идет о создании системы контроля по принципу работы единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС), которая сейчас применяется для контроля производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Как отметил собеседник в разговоре с «Известиями», зачастую получается так, что на нефтебазу привозятся продукты переработки нефти, которые не являются моторным топливом, а вывозят оттуда уже бензин или дизель.
По словам Аркуши, создание такой системы должно свести на нет такие чудесные превращения и в целом «окажет положительное влияние на контроль за качеством моторного топлива».
Напомним, что ЕГАИС работает в России уже больше 10 лет. Сегодня каждый розничный магазин, если его деятельность связана с продажей спиртных напитков, обязан поставить на свои кассы специальный программный модуль, позволяющий пересылать данные в систему. Производитель, организация или импортер обязан снабжать каждый товар маркой, которая будет содержать уникальный код ЕГАИС. После этого, когда продукт поступает на реализацию, все данные по бутылкам вносятся в реестр системы. При этом производитель должен вносить не только характеристики продукта, но и указать, кто приобрел этот товар. После того как партия была передана, контрагент также обязан внести информацию в систему.
Если оптовая база передает продукт в точки реализации, то она обязана занести в ЕГАИС информацию о том, кому она продала товар. После этого, когда продавец будет продавать алкогольные напитки, на чеке будет отображаться QR-код, позволяющий покупателю проверить приобретенный товар с помощью системы. Благодаря чекам системы «ЕГАИС розница» покупатель сможет проверить, легальную ли продукцию он купил.
Как будет работать бензиновая ЕГАИС, пока неизвестно. Есть только предложение разработать ее. И тем не менее, как отмечается в докладе Минэнерго, кроме прочего, указанные изменения в законодательство РФ позволят принять новый нормативный акт, регулирующий учетные операции с нефтепродуктами при приеме, хранении, транспортировке и их отпуске с момента выпуска в обращение на НПЗ до реализации на АЗС взамен устаревшей инструкции от 1965 года, которая не соответствует требованиям российского законодательства.
Напомним, что ранее опрошенные «Известиями» эксперты выступали именно за создание системы контроля по всей цепочке от выхода продукта с НПЗ до поступления на АЗС.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.