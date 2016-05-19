Владивосток на целую неделю стал центром моды, стиля и красоты в АТР

– Я с детства мечтала быть парикмахером, и поэтому я пришла учиться во ВГУЭС, в Школу индустрии моды и красоты, где я могу получить наиболее качественные и актуальные знания и навыки в этой сфере. Конечно, бывает, что не все получается, но я стараюсь, я получаю опыт, и постепенно то, что раньше не получалось, начинает получаться лучше всего. Мне очень нравится учиться, и я очень рада, что у нас есть возможность посетить мастер-класс такого талантливого человека, Профессионала с большой буквы, как Наталья Оропай. Она очень интересно рассказывает и показывает – в зале присутствуют модели, которым она прямо на наших глазах делает сногсшибательные причёски. Всё, что я сегодня услышала и увидела, является для меня новым, необычным, интересным. Каждый из нас выбирает свой путь успеха, и не секрет, что без развития в себе яркой профессиональной уникальности, невозможно достичь гармонии.