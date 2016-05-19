Зарплата в России стала меньше, чем в Китае

Средняя заработная плата в России упала ниже $450 в месяц, опустившись ниже уровня средней зарплаты в Китае. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС, об этом в своей презентации рассказал главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников на выездном заседании комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами в Санкт-Петербурге.