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Зарплата в России стала меньше, чем в Китае

19 мая 2016, 11:21
И меньше, чем в Сербии и Румынии
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В России

Средняя заработная плата в России упала ниже $450 в месяц, опустившись ниже уровня средней зарплаты в Китае. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС, об этом в своей презентации рассказал главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников на выездном заседании комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами в Санкт-Петербурге.

«Труд в России стал дешевле, чем в Китае», — цитирует агентство выдержки из презентации Матовникова.

Из сравнительного графика, приведенного в презентации, следует, что средняя зарплата в России составляет $433 в месяц. Это меньше, чем в Сербии, Румынии, Китае и Польше.

В феврале 2016 года средняя зарплата россиян составила 33 873 рубля, свидетельствуют данные Росстата.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития предлагает остановить спад в экономике путем ограничения роста зарплат на период кризиса.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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