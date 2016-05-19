Жители Приморья могут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ

Приморский край присоединился к всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», которая с 14 по 20 мая проходит по всей стране. В эти дни любой желающий может пройти бесплатно диагностику на базе приморского Центра-СПИД и узнать свой ВИЧ-статус.
Как отмечают в департаменте здравоохранения, главная цель акции – увеличить количество людей,ценящих свое здоровье и здоровье своих близких.
«Раннее выявление положительного ВИЧ-статуса – залог успешного преодоления заболевания в условиях специально организованной терапии. Сегодня разработаны новейшие методики лечения и лекарственные препараты, которые подавляют действие инфекции и повышают иммунитет, что помогает продлить жизнь на десятки лет, не изменяя устоявшийся уклад жизни человека», - говорят специалисты.
Как отмечают врачи, в Приморье число желающих добровольно, по собственной инициативе пройти обследование на ВИЧ невелико. При этом ВИЧ-инфекция не имеет специфических проявлений, может протекать без симптомов, поэтому многие узнают о своем положительном ВИЧ-статусе уже на поздних стадиях заболевания.
«ВИЧ-инфекция не смертельна, но она разрушает структуру клеток иммунной системы и подрывает защитные функции организма. Это может привести к летальному исходу. Тогда как люди, живущие с ВИЧ-инфекцией, могут радоваться жизни, иметь друзей, быть успешными в профессии, создавать семьи, планировать рождение здоровых детей, путешествовать и реализовывать себя. Основные правила для продления жизни – это здоровый образ жизни и выполнение всех рекомендаций врача», - говорит заведующая Центром-СПИД Лидия Скляр.
Напомним, что пройти бесплатное обследование может каждый желающий по адресу: г.Владивосток, ул. Борисенко, 50. Телефон для справок: 263-63-11.
Больше информации о ВИЧ можно найти на официальном интернет-портале Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИД: http://o-spide.ru.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.