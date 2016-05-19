Жители Приморья могут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ

«ВИЧ-инфекция не смертельна, но она разрушает структуру клеток иммунной системы и подрывает защитные функции организма. Это может привести к летальному исходу. Тогда как люди, живущие с ВИЧ-инфекцией, могут радоваться жизни, иметь друзей, быть успешными в профессии, создавать семьи, планировать рождение здоровых детей, путешествовать и реализовывать себя. Основные правила для продления жизни – это здоровый образ жизни и выполнение всех рекомендаций врача», - говорит заведующая Центром-СПИД Лидия Скляр.