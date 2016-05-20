Бизнес Владивостока приглашают принять участие во всероссийском конкурсе

В 2016 году определены 12 конкурсных номинаций: за создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы; за создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы; за сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы; за сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы; за развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы; за развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы; за формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы; за формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы; за развитие социального партнерства в организациях производственной сферы; за развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы; малая организация высокой социальной эффективности; за участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности.